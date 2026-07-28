English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vụ cựu Giám đốc Ban Quản lý ở Hải Phòng bị bắt: Công an làm rõ hành vi “lạm quyền”

Thứ Ba, 15:00, 28/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Liên quan vụ cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng phát triển đô thị thành phố Hải Phòng bị khởi tố về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, kết quả điều tra ban đầu xác định bị can đã ký nhiều văn bản chỉ đạo phá dỡ công trình khi không có thẩm quyền.

Như tin đã đưa, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng vừa ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tạ Tòng Đông (Tạ Viết Đông), cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng phát triển đô thị thành phố Hải Phòng, để điều tra về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” theo khoản 4 Điều 357 Bộ luật Hình sự.

Theo Công an Hải Phòng, Tạ Tòng Đông bị bắt và khởi tố liên quan vụ việc xảy ra tại khu vực cầu tàu bến thủy nội địa thuộc xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng (nay là phường Thủy Nguyên) từ năm 2019, theo đơn kiến nghị của Công ty TNHH Toàn Mỹ.

vu cuu giam doc ban quan ly o hai phong bi bat cong an lam ro hanh vi lam quyen hinh anh 1
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tạ Tòng Đông (Tạ Viết Đông)

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an thành phố và Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tập trung xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Công ty TNHH Toàn Mỹ được cơ quan có thẩm quyền cho thuê đất để đầu tư xây dựng bến thủy nội địa và bãi tập kết vật liệu tại khu vực bãi bồi ngoài đê Tả sông Cấm. Sau khi thành phố có chủ trương dừng thực hiện dự án, ngày 5/9/2019, doanh nghiệp và Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng phát triển đô thị thành phố Hải Phòng đã lập biên bản thống nhất phương án xử lý. Theo nội dung thỏa thuận, doanh nghiệp chỉ thực hiện tháo dỡ, di chuyển tài sản sau khi Ban Quản lý dự án hoàn tất việc thanh toán giá trị khối lượng san lấp mặt bằng cùng các khoản hỗ trợ liên quan.

Tuy nhiên, trong thời gian từ ngày 11/9 đến ngày 14/9/2019, mặc dù chưa có quyết định cưỡng chế của cơ quan có thẩm quyền, chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận và chưa có sự đồng thuận của doanh nghiệp, Tạ Tòng Đông vẫn liên tiếp ký nhiều văn bản chỉ đạo triển khai phá dỡ công trình cầu tàu bến thủy nội địa của Công ty TNHH Toàn Mỹ.

Quá trình điều tra xác định, với chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng phát triển đô thị thành phố Hải Phòng, Tạ Tòng Đông không được pháp luật giao thẩm quyền quyết định việc phá dỡ công trình của doanh nghiệp. Tuy nhiên, bị can vẫn ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện việc phá dỡ, vượt quá chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho doanh nghiệp.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 20/7/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tạ Tòng Đông về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại khoản 4 Điều 357 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra vụ án, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. 

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đồng Tháp khởi tố, bắt giam nghi phạm giết người ngay tiệc rượu
Đồng Tháp khởi tố, bắt giam nghi phạm giết người ngay tiệc rượu

VOV.VN - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Hải (48 tuổi, ngụ phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi "giết người".

Đồng Tháp khởi tố, bắt giam nghi phạm giết người ngay tiệc rượu

Đồng Tháp khởi tố, bắt giam nghi phạm giết người ngay tiệc rượu

VOV.VN - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Hải (48 tuổi, ngụ phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi "giết người".

Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ mùa World Cup gần 1.200 tỷ đồng
Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ mùa World Cup gần 1.200 tỷ đồng

Trong số các đối tượng bị khởi tố, có 5 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và 19 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc”. Đây là đường dây cá độ bóng đá hoạt động thông qua không gian mạng với tổng số tiền giao dịch gần 1.200 tỷ đồng, có thủ đoạn vô cùng tinh vi.

Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ mùa World Cup gần 1.200 tỷ đồng

Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ mùa World Cup gần 1.200 tỷ đồng

Trong số các đối tượng bị khởi tố, có 5 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và 19 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc”. Đây là đường dây cá độ bóng đá hoạt động thông qua không gian mạng với tổng số tiền giao dịch gần 1.200 tỷ đồng, có thủ đoạn vô cùng tinh vi.

Khởi tố đối tượng giả danh bác sĩ để khám chữa bệnh về nha khoa ở Lạng Sơn
Khởi tố đối tượng giả danh bác sĩ để khám chữa bệnh về nha khoa ở Lạng Sơn

VOV.VN - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn vừa đấu tranh, làm rõ vi phạm pháp luật trong hoạt động khám, chữa bệnh, bắt giữ và khởi tố 1 đối tượng về tội "Lừa dối khách hàng".

Khởi tố đối tượng giả danh bác sĩ để khám chữa bệnh về nha khoa ở Lạng Sơn

Khởi tố đối tượng giả danh bác sĩ để khám chữa bệnh về nha khoa ở Lạng Sơn

VOV.VN - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn vừa đấu tranh, làm rõ vi phạm pháp luật trong hoạt động khám, chữa bệnh, bắt giữ và khởi tố 1 đối tượng về tội "Lừa dối khách hàng".

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật