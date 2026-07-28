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Đồng Tháp khởi tố, bắt giam nghi phạm giết người ngay tiệc rượu

Thứ Ba, 14:48, 28/07/2026
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VOV.VN - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Hải (48 tuổi, ngụ phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi "giết người".

Theo điều tra ban đầu, khoảng 5h ngày 22/7, ông Hải và ông Nguyễn Tuấn An (45 tuổi, ngụ phường Thới Sơn) tổ chức uống rượu tại bến đò ngang thuộc khu phố Hòa Bình, phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp.

Dong thap khoi to, bat giam nghi pham giet nguoi ngay tiec ruou hinh anh 1
Nơi xảy ra án mạng tại tiệc rượu

Đến khoảng 8h cùng ngày, cả hai người tiếp tục đến nhà một người bạn ở khu phố Thuận Thạnh (phường Thới Sơn) để nhậu tiếp. Trong lúc uống rượu, giữa ông Hải và ông An xảy ra mâu thuẫn về việc chê mồi nhậu không ngon. Không kìm cơn tức giận, ông An đã dùng ghế nhựa đánh ông Hải. Sau đó ông Hải lấy dao gọt trái cây đâm vào vùng sườn phải của ông An khiến nạn nhân tử vong tại hiện trường. Gây án xong, ông Hải bỏ về phòng để ngủ. Nhận tin báo, công an phường Thới Sơn đã khống chế, bắt giữ ông Hải. Tại cơ quan công an, người này thừa nhận đã thực hiện hành vi phạm pháp trên.

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Công an Khánh Hòa bắt giữ nghi phạm giết người sau 4 giờ truy xét

VOV.VN - Chỉ sau khoảng 4 giờ tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Suối Hiệp nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ án giết người xảy ra tại thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Hiệp, bắt giữ nghi phạm.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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