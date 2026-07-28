Đồng Tháp khởi tố, bắt giam nghi phạm giết người ngay tiệc rượu

Theo điều tra ban đầu, khoảng 5h ngày 22/7, ông Hải và ông Nguyễn Tuấn An (45 tuổi, ngụ phường Thới Sơn) tổ chức uống rượu tại bến đò ngang thuộc khu phố Hòa Bình, phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp.

Nơi xảy ra án mạng tại tiệc rượu

Đến khoảng 8h cùng ngày, cả hai người tiếp tục đến nhà một người bạn ở khu phố Thuận Thạnh (phường Thới Sơn) để nhậu tiếp. Trong lúc uống rượu, giữa ông Hải và ông An xảy ra mâu thuẫn về việc chê mồi nhậu không ngon. Không kìm cơn tức giận, ông An đã dùng ghế nhựa đánh ông Hải. Sau đó ông Hải lấy dao gọt trái cây đâm vào vùng sườn phải của ông An khiến nạn nhân tử vong tại hiện trường. Gây án xong, ông Hải bỏ về phòng để ngủ. Nhận tin báo, công an phường Thới Sơn đã khống chế, bắt giữ ông Hải. Tại cơ quan công an, người này thừa nhận đã thực hiện hành vi phạm pháp trên.