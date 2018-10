Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn điện tại Long An

Theo Tổng công ty Điện lực miền Nam, vào khoảng thời gian 15h00 ngày 13/10/2018 trên địa bàn xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An xảy ra mưa, giông, kèm sấm sét, đã dẫn đến sự cố sét đánh vào lưới điện gây đứt đường dây 22kV tại khoảng trụ 177A - 178 thuộc tuyến 474 và 476 Tầm Vu, trước cổng Trường Trung học cơ sở An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

Sự cố đáng tiếc làm chết 02 cháu và làm bị thương 04 cháu đang là học sinh trường Trung học cơ sở An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Điện lực Châu Thành đã cô lập nguồn điện, đến hiện trường phối hợp với các cơ quan chức năng và người dân xử lý vụ việc.

Đại điện Điện lực Châu Thành đến thăm hỏi và động viên cụ Mai Văn Chẳn -76 tuổi, ông ngoại cháu Lan (1 trong 2 cháu mất trong tai nạn điện tại Châu Thành chiều ngày 13/10)

Đồng thời, Công ty Điện lực Long An, Điện lực Châu Thành đã cử đoàn đến thăm, chia buồn hỗ trợ hậu sự cùng 02 gia đình có con bị mất; đến thăm 04 cháu đang điều trị tại bệnh viện huyện Châu Thành và bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An.

Sáng ngày 14/10, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã cử lãnh đạo và đoàn công tác cùng Công ty Điện lực Long An đến thăm động viên, chia buồn và hỗ trợ mỗi gia đình có con bị mất số tiền 50 triệu đồng để lo hậu sự; đồng thời, đoàn đến thăm hỏi các cháu và hỗ trợ 04 gia đình có con đang điều trị theo dõi tại 02 bệnh viện tổng số tiền 50 triệu đồng.

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực miền Nam đang tiếp tục khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương để xác minh làm rõ nguyên nhân. Tổng công ty Điện lực miền Nam sẽ thông tin đến quý báo khi có kết luận chính thức./.

