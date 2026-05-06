中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắt nóng 2 đối tượng mua bán heroin giữa phố Hà Nội

Thứ Tư, 23:02, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng liên quan hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ heroin tại hiện trường.

Ngày 6/5, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội đã phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Trước đó, tại phố Hoàng Sâm, Tổ công tác Công an phường Nghĩa Đô phát hiện hai đối tượng gồm Lường Quốc Đạt (SN 2006, trú tại Phù Yên, Sơn La) và Lê Minh Phúc (SN 1979, trú tại Nghĩa Đô, Hà Nội) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

bat nong 2 doi tuong mua ban heroin giua pho ha noi hinh anh 1
Đối tượng Lê Minh Phúc (trái ảnh) và Lường Quốc Đạt

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ trong túi quần của Lường Quốc Đạt 1 túi nilon chứa chất bột màu trắng. Đạt khai nhận đây là heroin vừa mua của Lê Minh Phúc.

Tổ công tác đã đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở để tiếp tục xác minh, làm rõ. Kết quả giám định xác định số tang vật thu giữ là 0,174 gam heroin.

Hiện Công an phường Nghĩa Đô đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chuyển các đối tượng sang cơ quan cảnh sát điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: bắt giữ 2 đối tượng sử dụng ma túy tàng trữ ma túy Hà Nội mua bán trái phép chất ma túy
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Triệt phá ổ ma túy giữa lòng Hà Nội, bắt 3 đối tượng
Triệt phá ổ ma túy giữa lòng Hà Nội, bắt 3 đối tượng

VOV.VN - Ngày 8/4, Công an Hà Nội cho biết, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Công an phường Đông Ngạc đã triệt phá thành công tụ điểm ma túy, bắt giữ các đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Triệt phá ổ ma túy giữa lòng Hà Nội, bắt 3 đối tượng

Triệt phá ổ ma túy giữa lòng Hà Nội, bắt 3 đối tượng

VOV.VN - Ngày 8/4, Công an Hà Nội cho biết, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Công an phường Đông Ngạc đã triệt phá thành công tụ điểm ma túy, bắt giữ các đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Kiểm tra hành chính, phát hiện "đại lý" bán lẻ ma túy trong khu tập thể Kim Liên
Kiểm tra hành chính, phát hiện "đại lý" bán lẻ ma túy trong khu tập thể Kim Liên

VOV.VN - Công an phường Kim Liên, Hà Nội, vừa bắt giữ nhóm đối tượng mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong chiến dịch xử lý nghiêm các vi phạm về ma túy.

Kiểm tra hành chính, phát hiện "đại lý" bán lẻ ma túy trong khu tập thể Kim Liên

Kiểm tra hành chính, phát hiện "đại lý" bán lẻ ma túy trong khu tập thể Kim Liên

VOV.VN - Công an phường Kim Liên, Hà Nội, vừa bắt giữ nhóm đối tượng mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong chiến dịch xử lý nghiêm các vi phạm về ma túy.

Đột kích sòng bạc trá hình ở biên giới Lạng Sơn, khởi tố 66 đối tượng
Đột kích sòng bạc trá hình ở biên giới Lạng Sơn, khởi tố 66 đối tượng

VOV.VN - Công an Lạng Sơn đột kích tụ điểm đánh bạc núp bóng khu vui chơi giải trí ở khu vực biên giới, bắt quả tang gần 100 người tham gia, thu giữ lượng tiền và chip quy đổi hơn 300 tỷ đồng, khởi tố 66 đối tượng.

Đột kích sòng bạc trá hình ở biên giới Lạng Sơn, khởi tố 66 đối tượng

Đột kích sòng bạc trá hình ở biên giới Lạng Sơn, khởi tố 66 đối tượng

VOV.VN - Công an Lạng Sơn đột kích tụ điểm đánh bạc núp bóng khu vui chơi giải trí ở khu vực biên giới, bắt quả tang gần 100 người tham gia, thu giữ lượng tiền và chip quy đổi hơn 300 tỷ đồng, khởi tố 66 đối tượng.

Con ruột cấu kết bạn bè phá két sắt lấy tài sản của gia đình
Con ruột cấu kết bạn bè phá két sắt lấy tài sản của gia đình

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại xã Hòa Tiến. Đối tượng gây án con ruột cấu kết bạn bè phá két sắt lấy tài sản của gia đình.

Con ruột cấu kết bạn bè phá két sắt lấy tài sản của gia đình

Con ruột cấu kết bạn bè phá két sắt lấy tài sản của gia đình

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại xã Hòa Tiến. Đối tượng gây án con ruột cấu kết bạn bè phá két sắt lấy tài sản của gia đình.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật