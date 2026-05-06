Bắt nóng 2 đối tượng mua bán heroin giữa phố Hà Nội

Ngày 6/5, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội đã phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Trước đó, tại phố Hoàng Sâm, Tổ công tác Công an phường Nghĩa Đô phát hiện hai đối tượng gồm Lường Quốc Đạt (SN 2006, trú tại Phù Yên, Sơn La) và Lê Minh Phúc (SN 1979, trú tại Nghĩa Đô, Hà Nội) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Đối tượng Lê Minh Phúc (trái ảnh) và Lường Quốc Đạt

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ trong túi quần của Lường Quốc Đạt 1 túi nilon chứa chất bột màu trắng. Đạt khai nhận đây là heroin vừa mua của Lê Minh Phúc.

Tổ công tác đã đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở để tiếp tục xác minh, làm rõ. Kết quả giám định xác định số tang vật thu giữ là 0,174 gam heroin.

Hiện Công an phường Nghĩa Đô đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chuyển các đối tượng sang cơ quan cảnh sát điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.