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Khởi tố 2 tình nguyện viên tham ô tiền Quỹ nghĩa tình đồng đội

Thứ Sáu, 18:43, 31/07/2026
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VOV.VN - Ngày 31/7, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 13 (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Thái Thị Thắm (SN 1972, trú phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) và Hồ Thị Tưởng (SN 1968, trú xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi "Tham ô tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 1/2026, bà Thắm và bà Tưởng đến gặp ông Nguyễn Thành Bích, Phó Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Đắk Lắk (được phân công trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động của Hội tại khu vực phía Đông Đắk Lắk), xin tham gia làm tình nguyện viên.

Đến tháng 4/2026, hai người tiếp tục đề nghị ông Bích cho phép vận động quyên góp xây dựng "Quỹ nghĩa tình đồng đội" nhằm tri ân Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950-15/7/2026), đồng thời hỗ trợ, tặng quà cho hội viên Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Đắk Lắk có hoàn cảnh khó khăn. Đề xuất này được ông Bích đồng ý.

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Khởi tố 2 tình nguyện viên tham ô Quỹ nghĩa tình đồng đội. Ảnh: Viện Kiểm sát nhân dân Đắk Lắk

Sau đó, ông Bích đại diện Hội ký hợp đồng liên kết, giấy giới thiệu và xác nhận bà Thắm, bà Tưởng là tình nguyện viên của Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Đắk Lắk.

Từ ngày 6-16/7/2026, lợi dụng danh nghĩa tình nguyện viên, bà Thắm và bà Tưởng đã vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân cùng một số cơ quan, doanh nghiệp tại xã Sơn Thành (tỉnh Đắk Lắk) đóng góp vào "Quỹ nghĩa tình đồng đội". Hai người đã thu của 11 cá nhân tổng số tiền 15,5 triệu đồng nhưng không hạch toán, không nộp về Hội mà chiếm đoạt, chia nhau sử dụng vào mục đích cá nhân.

Viện KSND khu vực 13 tỉnh Đắk Lắk cho biết, ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, đơn vị đã phân công kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát chặt chẽ quá trình giải quyết nguồn tin; đồng thời phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra trong việc thu thập, đánh giá chứng cứ, bảo đảm việc phê chuẩn các quyết định tố tụng đúng căn cứ, đúng trình tự và quy định của pháp luật.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
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