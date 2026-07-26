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Khởi tố đối tượng giả danh bác sĩ để khám chữa bệnh về nha khoa ở Lạng Sơn

Chủ Nhật, 14:07, 26/07/2026
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VOV.VN - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn vừa đấu tranh, làm rõ vi phạm pháp luật trong hoạt động khám, chữa bệnh, bắt giữ và khởi tố 1 đối tượng về tội "Lừa dối khách hàng".

Ngày 9/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện Phòng khám chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt Anh Đức, thôn Trần Phú, xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn do Hoàng Trọng Nguyên (sinh năm 1988, trú tại xóm Tân Thái, xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên) làm chủ đang có hành vi khám, chữa các bệnh về nha khoa cho 3 bệnh nhân, mặc dù không có bác sĩ chuyên môn kỹ thuật nhưng đã giả danh bác sĩ để khám, chữa các bệnh về nha khoa.

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Cơ quan Cảnh sát điểu tra tiến hành Lệnh khám xét Phòng khám do Hoàng Trọng Nguyên làm chủ.

Đối tượng Nguyên đã quảng cáo trên MXH Facebook, sử dụng hình ảnh của Nguyên và các nhân viên mặc áo blouse trắng, truyền tải các nội dung kèm theo như "Bác sĩ thực hiện với 20 năm kinh nghiệm", "Bác sĩ trực đầy đủ",... đồng thời là hình ảnh các Phiếu khám bệnh để tạo thêm niềm tin cho người bệnh.

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Đối tượng Hoàng Trọng Nguyên tại cơ quan Công an.

Bước đầu, Cơ quan Công an đã tiến hành làm việc được với 18 khách hàng (Bệnh nhân), làm rõ Phòng khám Anh Đức đã thu lợi bất chính khoảng 400 triệu. Hoàng Trọng Nguyên khai nhận từ năm 2023 đến nay đã thực hiện giả danh bác sĩ khám, chữa bệnh cho nhiều khách hàng, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Trọng Nguyên về tội Lừa dối khách hàng, đồng thời đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Duy Thái/VOV-Đông Bắc
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