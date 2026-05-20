Khởi tố 24 người trong vụ án tại Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung

Thứ Tư, 20:51, 20/05/2026
VOV.VN - Mở rộng điều tra vụ án tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố 24 bị can.

Ngày 20/5, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM) và các đơn vị liên quan.

Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, khám xét đối với 24 người.

Trong đó, 2 bị can Lê Ngọc Hưng (nguyên Phó Chủ tịch) và Đỗ Trường Giang (nguyên Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai) bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

16 bị can bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí gồm: Ngô Sỹ Hiếu, Trần Trọng Mạnh (nguyên Phó Tổng giám đốc VTM); Đỗ Văn Cường (nguyên Kế toán trưởng VTM); Nguyễn Tuấn Long, Trần Văn Cường (nguyên Trưởng phòng Tiêu thụ VTM); Mai Văn Tinh, Đặng Thúc Kháng, Nguyễn Minh Xuân và Lê Phú Hưng (nguyên thành viên HĐQT Tổng Công ty Thép Việt Nam, viết tắt: VNS); Đậu Văn Hùng (nguyên Tổng Giám đốc), Nguyễn Trọng Khôi (Phó Tổng Giám đốc VNS); Lê Xuân Tuấn (nguyên Giám đốc Công ty Khoáng sản Lào Cai, viết tắt: LAMICO); Tạ Quang Thiều (nguyên Tổng Giám đốc), Nguyễn Đức Cường (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư VTM); Nguyễn Chí Hùng (Tổng Giám đốc), Trần Duy Tôn (chuyên viên Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Dịch vụ đầu tư INFISCO).

Những bị can đã bị khởi tố trong vụ án cách đây 1 năm trước.

Hai người bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và tội Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, gồm: Nguyễn Duy Dũng (nguyên Kế toán trưởng VTM), Trịnh Khôi Nguyên (nguyên Trưởng phòng Đầu tư Phát triển VNS, nguyên Phó Chủ tịch HĐTV VTM).

Bị can Trần Tuấn Dũng (thành viên HĐTV VTM) bị khởi tố về tội Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Bị can Nguyễn Ngọc Khiêm bị khởi tố về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Bị can Bùi Sỹ Ngọc (Trưởng phòng Vật tư VTM) bị khởi tố về tội Nhận hối lộ và Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Bị can Bùi Thanh Bình (Tổng Giám đốc) bị khởi tố bổ sung về tội Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, làm rõ yếu tố vụ lợi (nếu có), đồng thời rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản để đảm bảo thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Minh Tuệ/VTC News
