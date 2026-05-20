  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Bắc Ninh khởi tố 2 người nước ngoài cướp hơn 1,1 tỷ đồng

Thứ Tư, 08:03, 20/05/2026
VOV.VN - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng người nước ngoài để điều tra về tội “Cướp tài sản” là 300.000 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 1,1 tỷ đồng).

Được xác định đây là vụ án có thủ đoạn tinh vi khi các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để dụ dỗ nạn nhân từ nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam nhằm chiếm đoạt tài sản.

Hai đối tượng bị khởi tố, bắt tam giam về hành vi cướp tài sản là Zhang Chengrong (sinh năm 1993) và Nie Changao (sinh năm 1995), cùng quốc tịch Trung Quốc.

Đối tượng Zhang Chengrong và Nie Changao (từ trái qua phải)

Trước đó, ngày 5/5/2026, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Ninh) tiếp nhận đơn trình báo của chị C.M.Z (sinh năm 1998, quốc tịch Trung Quốc) về việc bị hai đối tượng người Trung Quốc chiếm đoạt số tiền 300.000 Nhân dân tệ. Xác minh ban đầu, cơ quan điều tra nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, liên quan yếu tố người nước ngoài với phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương vào cuộc, phân công nhiều tổ công tác triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung truy xét, làm rõ đối tượng. Chưa đầy 24 giờ sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ Zhang Chengrong và Nie Changao khi các đối tượng đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng.

Quá trình điều tra bước đầu làm rõ, từ cuối tháng 4, hai đối tượng đã sử dụng ứng dụng WeChat để kết bạn, làm quen với chị C.M.Z, sau đó dụ dỗ nạn nhân sang Việt Nam với lời hứa chi trả toàn bộ chi phí ăn ở, đi lại. Tin tưởng, ngày 2/5, chị C.M.Z nhập cảnh qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và được các đối tượng đón, đưa về Bắc Ninh. Sau khi đưa nạn nhân đi ăn tối, hai đối tượng bố trí lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn phường Võ Cường.

Đến rạng sáng ngày 3/5/2026, lợi dụng thời điểm đêm khuya, các đối tượng đã dùng băng dính khống chế, trói nạn nhân, đe dọa và ép cung cấp mật khẩu điện thoại, mật khẩu giao dịch tài khoản WeChat để thực hiện hành vi chiếm đoạt toàn bộ số tiền 300.000 Nhân dân tệ.

Khám xét khẩn cấp, lực lượng công an thu giữ 3 điện thoại di động, 15 triệu đồng tiền mặt và tiến hành phong tỏa 417.000 Nhân dân tệ trong tài khoản ngân hàng của các đối tượng, trong đó có toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt của bị hại.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Văn Giang/VOV.VN
Tạm giữ đối tượng lợi dụng giải bùa để hiếp dâm cô gái 18 tuổi ở Bắc Ninh
VOV.VN - Ngày 14/5, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự đối với N.V.M. (31 tuổi), trú tại phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh, để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Bắt tạm giam thanh niên lao xe, tấn công cảnh sát giao thông ở Bắc Ninh
VOV.VN - Không chấp hành hiệu lệnh, Vi Văn Công đã lao xe và liên tục tấn công Thiếu tá Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tại Khu công nghiệp Đại Đồng.

Xử lý 14 người lái xe lạng lách, mang hung khí náo loạn đường phố Bắc Ninh
VOV.VN - Công an phường Kinh Bắc (Bắc Ninh) vừa ra quyết định tạm giữ 14 thanh, thiếu niên có hành vi điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, lạng lách đánh võng mang theo hung khí gây ồn ào, huyên náo, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

Hôm nay xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo
VOV.VN - Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến được đưa ra xét xử tại Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội liên quan đến các sai phạm trong Dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Dự án Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Nóng 24h: Cựu trưởng khoa dược tham gia đường dây ma túy "khủng" xuyên quốc gia
VOV.VN - Chiều 19/5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) thông tin về việc triệt phá đường dây buôn lậu caffeine xuyên quốc gia quy mô đặc biệt lớn.

Bắt 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn qua hình thức ship COD
VOV.VN - Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng bị cáo buộc lập nhiều trang Facebook để lừa đảo bán hàng online, chiếm đoạt gần 2,7 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên cả nước.

