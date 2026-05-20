  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Khởi tố chủ hộ bán giày dép giả nhãn hiệu nổi tiếng, thu lợi hơn 1 tỷ đồng

Thứ Tư, 10:28, 20/05/2026
VOV.VN - Quá trình kiểm tra, Công an TP.HCM thu giữ 1.412 đôi giày, dép giả nhiều nhãn hiệu nổi tiếng trị giá hơn 3,37 tỷ đồng.

Ngày 20/5, Công an TP.HCM khởi tố Nguyễn Trần Việt Hoàng vì buôn bán hơn 1.400 đôi giày, dép giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, thu lợi hơn 1 tỷ đồng.

Theo Công an TP.HCM, thực hiện mệnh lệnh cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn của Giám đốc Công an Thành phố, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) đã đồng loạt kiểm tra 3 địa điểm bán hàng của Hộ kinh doanh K.W Sneaker tại các địa chỉ: 203/17 Huỳnh Văn Nghệ, phường An Hội Tây; 813 Quang Trung, phường An Hội Tây và 640 Trường Chinh, phường Tân Bình, TP.HCM.

Các cơ sở trên do Nguyễn Trần Việt Hoàng (SN 1993, thường trú tại phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) làm đại diện.

Công an TP.HCM khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 1.412 đôi giày, dép giả mạo các nhãn hiệu “Nike”, “Adidas”, “New Balance” và “Onitsuka Tiger”, với tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 3,37 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai nhận bắt đầu kinh doanh giày, dép giả mạo nhãn hiệu từ tháng 2/2023 đến nay. Số hàng hóa này được mua từ các hội nhóm trực tuyến, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Theo lời khai, Hoàng biết rõ đây là hàng giả mạo nhãn hiệu nhưng vẫn kinh doanh do giá rẻ, dễ tiêu thụ và mang lại lợi nhuận cao. Từ trước đến nay, Hoàng đã bán hàng nghìn đôi giày, dép giả, thu lợi hơn 1 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng kiểm tra địa điểm bán hàng.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP.HCM cảnh báo, hành vi buôn bán hàng giả mạo nhãn hiệu không chỉ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ mà còn ảnh hưởng uy tín của các thương hiệu chính hãng và sẽ bị xử lý nghiêm.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo người tiêu dùng không mua, sử dụng hàng giả, hàng nhái vì giá rẻ. Khi phát hiện các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, người dân cần thông báo cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời xử lý.

Lương Ý/VTC News
Làm giả con dấu, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng

VOV.VN - Bước đầu cơ quan Công an tỉnh Bắc Ninh xác định, từ năm 2025 đến nay, các đối tượng đã thực hiện hành vi làm giả hàng nghìn bộ con dấu, tài liệu của khoảng 110 tổ chức và thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Lập fanpage giả lừa bán hàng rồi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hải Phòng vừa bắt giữ hai nhóm đối tượng chuyên lập fanpage giả mạo các trang bán hàng uy tín để lừa khách chuyển tiền đặt cọc mua điện thoại, máy tính rồi chiếm đoạt số tiền lên tới hơn 140 triệu đồng.

Giả chủ trọ trên Facebook, lừa hàng loạt sinh viên

VOV.VN - Ngày 6/4, Công an phường Gia Viên (Hải Phòng) đã bắt giữ Đinh Văn Kiếm (SN 2002, trú xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

