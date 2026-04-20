Cải chính

Khởi tố 3 cán bộ thuộc Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Đà Nẵng

Thứ Hai, 11:16, 20/04/2026
VOV.VN - Cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố 3 cán bộ thuộc Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Đà Nẵng liên quan hành vi làm giả tài liệu trong quá trình xác nhận nguồn gốc thủy sản phục vụ xuất khẩu.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) thành phố Đà Nẵng, qua kiểm tra hồ sơ các lô hàng thủy sản xuất khẩu sang thị trường châu Âu giai đoạn 2021–2025 tại 4 doanh nghiệp trên địa bàn, cơ quan chức năng chưa phát hiện sai phạm tại doanh nghiệp. Tuy nhiên, quá trình rà soát hồ sơ đã phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trong khâu xác nhận nguồn gốc nguyên liệu.

Cụ thể, trong tổng số 1.347 hồ sơ được kiểm tra có 238 nhật ký khai thác thủy sản (bản scan) không phù hợp, thể hiện sai lệch về sản lượng, loài khai thác, ngư trường, thời gian khai thác hoặc chữ viết của chủ tàu, thuyền trưởng.

Đáng chú ý, liên quan một số lô hàng xuất khẩu có dấu hiệu vi phạm, Công an thành phố Đà Nẵng đã vào cuộc xác minh và phát hiện dấu hiệu làm giả tài liệu nhằm hợp thức hóa hồ sơ cấp giấy xác nhận nguồn gốc thủy sản cho doanh nghiệp.

Cụ thể, liên quan các lô hàng vi phạm do công ty TNHH T&H Nha Trang sử dụng để hợp thức hóa cho nguyên liệu nhập khẩu, Công an thành phố Đà Nẵng xác định có dấu hiệu làm giả tài liệu, giấy tờ để hợp thức hoá hồ sơ cấp 2 Giấy xác nhận nguồn gốc thuỷ sản tại Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Đà Nẵng cho công ty TNHH T&H Nha Trang xuất các lô hàng có cá cờ kiếm sang thị trường châu Âu năm 2021-2022.

Trụ sở Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Đà Nẵng

Ngày 31/3/2026, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã phê chuẩn quyết định khởi tố 3 cán bộ, gồm Trưởng ban, Trưởng phòng Khai thác dịch vụ và 1 chuyên viên thuộc Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Đà Nẵng về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo Ban Chỉ đạo IUU thành phố, vụ việc cho thấy những lỗ hổng trong công tác kiểm soát, xác nhận và truy xuất nguồn gốc thủy sản, một trong những yêu cầu then chốt trong nỗ lực gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).

Hiện, các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời siết chặt quy trình xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản nhằm đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ quy định quốc tế.

Đà Nẵng tái định hình hạ tầng nghề cá trong không gian phát triển mới

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng với không gian phát triển mới, tiềm năng kinh tế biển ngày càng mở rộng về quy mô. Việc đầu tư, nâng cấp hạ tầng nghề cá được xem là một trong những bước đi quan trọng, vừa thúc đẩy sinh kế cho ngư dân, vừa góp phần thực hiện hiệu quả các giải pháp chống khai thác IUU.

Nắng nóng gay gắt, Đà Nẵng chủ động phòng cháy chữa cháy tại âu thuyền, cảng cá

VOV.VN - Nắng nóng gay gắt, tàu cá neo đậu dày đặc, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao tại các âu thuyền, cảng cá. Tại thành phố Đà Nẵng, từ ngư dân đến lực lượng chức năng chủ động, siết chặt các biện pháp phòng cháy chữa cháy, không để xảy ra những sự cố đáng tiếc.

Áp lực rác thải gia tăng, Đà Nẵng tìm các giải pháp xử lý bền vững

VOV.VN - Cùng với tốc độ đô thị hóa và phát triển du lịch, Đà Nẵng đang phải đối mặt với áp lực rác thải ngày càng gia tăng. Thực tế này còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về cách quản lý, xử lý theo hướng đồng bộ, bền vững, lâu dài.

Tàu hộ vệ Asahi của Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng

VOV.VN - Từ ngày 2/4 đến 5/4, tàu hộ vệ Asahi của Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản cùng đoàn công tác khoảng 220 sĩ quan, thủy thủ thăm xã giao thành phố Đà Nẵng.

