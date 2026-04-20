Khởi tố 3 cán bộ thuộc Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Đà Nẵng

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) thành phố Đà Nẵng, qua kiểm tra hồ sơ các lô hàng thủy sản xuất khẩu sang thị trường châu Âu giai đoạn 2021–2025 tại 4 doanh nghiệp trên địa bàn, cơ quan chức năng chưa phát hiện sai phạm tại doanh nghiệp. Tuy nhiên, quá trình rà soát hồ sơ đã phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trong khâu xác nhận nguồn gốc nguyên liệu.

Cụ thể, trong tổng số 1.347 hồ sơ được kiểm tra có 238 nhật ký khai thác thủy sản (bản scan) không phù hợp, thể hiện sai lệch về sản lượng, loài khai thác, ngư trường, thời gian khai thác hoặc chữ viết của chủ tàu, thuyền trưởng.

Đáng chú ý, liên quan một số lô hàng xuất khẩu có dấu hiệu vi phạm, Công an thành phố Đà Nẵng đã vào cuộc xác minh và phát hiện dấu hiệu làm giả tài liệu nhằm hợp thức hóa hồ sơ cấp giấy xác nhận nguồn gốc thủy sản cho doanh nghiệp.

Cụ thể, liên quan các lô hàng vi phạm do công ty TNHH T&H Nha Trang sử dụng để hợp thức hóa cho nguyên liệu nhập khẩu, Công an thành phố Đà Nẵng xác định có dấu hiệu làm giả tài liệu, giấy tờ để hợp thức hoá hồ sơ cấp 2 Giấy xác nhận nguồn gốc thuỷ sản tại Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Đà Nẵng cho công ty TNHH T&H Nha Trang xuất các lô hàng có cá cờ kiếm sang thị trường châu Âu năm 2021-2022.

Trụ sở Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Đà Nẵng

Ngày 31/3/2026, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã phê chuẩn quyết định khởi tố 3 cán bộ, gồm Trưởng ban, Trưởng phòng Khai thác dịch vụ và 1 chuyên viên thuộc Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Đà Nẵng về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo Ban Chỉ đạo IUU thành phố, vụ việc cho thấy những lỗ hổng trong công tác kiểm soát, xác nhận và truy xuất nguồn gốc thủy sản, một trong những yêu cầu then chốt trong nỗ lực gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).

Hiện, các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời siết chặt quy trình xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản nhằm đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ quy định quốc tế.