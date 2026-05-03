Khởi tố 3 đối tượng khai thác đất trái phép, thu lợi hơn 140 triệu đồng

Chủ Nhật, 12:43, 03/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố 3 bị can liên quan hành vi khai thác đất trái phép tại xã Yên Thọ, thu lợi bất chính hơn 140 triệu đồng. Nhóm này tổ chức góp tiền, phương tiện, khai thác hàng nghìn mét khối đất, bán cho người quen nhằm kiếm lời, gây ảnh hưởng đến quản lý tài nguyên.

Ngày 29/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với 3 đối tượng: Trần Minh Cường (sinh năm 1975), Lê Thanh Toàn (sinh năm 1971) đều trú tại xã Yên Thọ, tỉnh Thanh Hóa và Nguyễn Văn Lục (sinh năm 1978 trú tại xã Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Trước đó, ngày 22/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với chính quyền và Công an xã Yên Thọ tổ chức kiểm tra và phát hiện tại khu vực đồi phía sau bãi tập kết cây keo của hộ gia đình ông Trần Minh Cường, có 2 máy xúc và 5 xe ôtô tải đang hoạt động xúc đất lên xe để vận chuyển ra khỏi khu vực, không bảo đảm thủ tục khai thác, vận chuyển theo quy định.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan Công an, vào tháng 02/2026, ông Trần Minh Cường cùng với Lê Thanh Toàn có rủ Nguyễn Văn Lục để cùng nhau khai thác đất trên địa bàn xã Yên Thọ để bán kiếm lời. Các đối tượng đã bàn bạc, thống nhất thoả thuận góp máy và tiền để mua máy làm chung, lợi nhuận sẽ chia đều cho cả 3 người.

Các đối tượng Nguyễn Văn Lục, Trần Minh Cường, Lê Thanh Toàn (từ trái qua phải) làm việc tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Quá trình khai thác đất, ngoài Cường và Lục trực tiếp điều khiển máy xúc để múc đất. Người đến mua đất chủ yếu là người quen, liên hệ trực tiếp với Cường, Lục và Toàn. Việc ghi chép giấy tờ, sổ sách theo dõi số xe, số chuyến và số tiền thu được do cả 3 đối tượng cùng thực hiện. Cuối ngày các đối tượng chụp ảnh bằng điện thoại cá nhân và gửi lên nhóm zalo chung để cùng theo dõi, kiểm soát.

Cơ quan CSĐT xác định, trong khoảng thời gian từ ngày 26/02/2026 đến ngày 22/3/2026, các đối tượng đã khai thác và bán được 502 chuyến xe (với tải trọng, khối lượng đất khác nhau), khoảng 3.500m3 đất, tổng số tiền thu được là 186.850.000 đồng; sau khi trừ các chi phí trực tiếp phục vụ cho việc khai thác, vận chuyển, các đối tượng thu lợi bất chính 140.070.000 đồng.

Kết quả giám định của Trung tâm phân tích và kiểm định địa chất, Cục địa chất và khoáng sản Việt Nam xác định mẫu đất san lấp thuộc khoáng sản nhóm IV được quy định tại Nghị định 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Địa chất và Khoáng sản, siết chặt điều kiện, rút ngắn thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Căn cứ lời khai của các đối tượng và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã có đủ căn cứ xác định: Trần Minh Cường, Lê Thanh Toàn và Nguyễn Văn Lục đã có hành vi khai thác khoáng sản (đất) trái phép để bán với mục đích kiếm lời. Hành vi vi phạm của các đối tượng đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 227 Bộ Luật hình sự (thu lợi bất chính từ nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên nước, dầu khí và loại khoáng sản khác từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng).

Hiện Cơ quan CSĐT đang tiếp tục làm rõ vai trò, trách nhiệm của các đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thanh Hóa thu hồi hàng nghìn vũ khí sau 1 năm thực thi luật mới

VOV.VN - Sau hơn một năm triển khai Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, tỉnh Thanh Hóa ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Số vụ vi phạm liên quan vũ khí giảm rõ rệt, trong khi lực lượng chức năng thu hồi hàng nghìn khẩu súng và vật liệu nổ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Lê Hải/VOV.VN
Thanh Hóa khai thác đất trái phép khởi tố vụ án vi phạm tài nguyên đất san lấp cảnh sát kinh tế pháp luật tin nóng tội phạm kinh tế điều tra bảo vệ tài nguyên Luật Khoáng sản an ninh địa phương
Cảnh sát biển tạm giữ phương tiện khai thác 200m³ cát không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Ngày 27/4, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, đơn vị đang tạm giữ một phương tiện khai thác cát không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Hồng

VOV.VN - Công an tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường - Bộ Công an triệt phá thành công vụ hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Hồng. Ba đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Vĩnh Long: Khởi tố 01 đối tượng, xử lý nhiều đối tượng khai thác cát trái phép

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Châu Văn Trọng (sinh năm 2000, ngụ tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi can tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

