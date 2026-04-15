中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thanh Hóa thu hồi hàng nghìn vũ khí sau 1 năm thực thi luật mới

Thứ Tư, 11:01, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau hơn một năm triển khai Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, tỉnh Thanh Hóa ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Số vụ vi phạm liên quan vũ khí giảm rõ rệt, trong khi lực lượng chức năng thu hồi hàng nghìn khẩu súng và vật liệu nổ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Địa bàn phức tạp, nhiều thách thức trong quản lý vũ khí

Là địa phương có diện tích rộng, dân số đông, địa hình đa dạng gồm miền núi, đồng bằng và ven biển, Thanh Hóa đối mặt không ít khó khăn trong quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT). Tuyến biên giới dài 213,6 km giáp tỉnh Hủa Phăn (Lào), cùng tập quán sử dụng súng tự chế để săn bắn, bảo vệ mùa màng của một bộ phận người dân đặt ra nhiều thách thức.

Bên cạnh đó, với 16 xã, phường ven biển, hàng vạn ngư dân thường xuyên vươn khơi dài ngày và số lượng lớn tàu cá hoạt động liên tục, việc kiểm soát, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ càng trở nên phức tạp.

Không chỉ vậy, Thanh Hóa còn là địa bàn có hoạt động khai thác khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng phát triển mạnh với hơn 100 mỏ đá. Trung bình mỗi năm, các cơ sở sử dụng trên 1.000 tấn thuốc nổ và khoảng 2 triệu kíp nổ phục vụ sản xuất. Nhu cầu sử dụng vật liệu nổ công nghiệp lớn kéo theo nguy cơ mất an toàn, thất thoát hoặc bị lợi dụng vào mục đích trái phép nếu không được quản lý chặt chẽ ngay từ đầu.

Công an tỉnh Thanh Hóa tăng cường công tác quản lý, kiểm soát vũ khí, vật liệu nổ, bảo đảm an ninh trật tự. (Ảnh CA Thanh Hóa)

Giải pháp đồng bộ giúp tăng thu hồi, giảm vi phạm rõ rệt

Trước thực tiễn đó, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu và tổ chức triển khai Luật. Công an tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đồng thời phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động phong trào toàn dân tham gia giao nộp, tố giác vi phạm. Công tác tham mưu không chỉ dừng lại ở văn bản mà được cụ thể hóa bằng việc thành lập Ban Chỉ đạo các cấp, xây dựng kế hoạch chi tiết theo từng địa bàn, từng nhóm đối tượng, qua đó huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

Thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, nâng cao hiệu quả thu hồi VK, VLN, CCHT. ( Ảnh CA Thanh Hóa)

Song song với đó, công tác tuyên truyền được triển khai bài bản, linh hoạt, phù hợp với từng vùng, từng nhóm đối tượng. Lực lượng Công an phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền thông qua nhiều hình thức đa dạng, từ phương tiện truyền thống đến các nền tảng công nghệ hiện đại như mạng xã hội (Zalo, Facebook, fanpage), tin nhắn SMS, “trợ lý ảo”… tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Từ năm 2025 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 2.800 buổi tuyên truyền với trên 12.000 lượt người tham gia; ký cam kết với 528 tổ chức và hơn 14.000 cá nhân. Đồng thời, cấp phát 3.170 tài liệu tuyên truyền, trong đó có 2.250 sổ đăng ký, quản lý và 1.460 văn bản hướng dẫn, tập huấn chuyên sâu về những điểm mới của Luật. Công tác truyền thông cũng được đẩy mạnh với 220 tin, bài và 18 phóng sự trên các cơ quan báo chí, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân.

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, nhiều mô hình sáng tạo được triển khai hiệu quả như “Đổi VK, VLN, CCHT lấy bình chữa cháy”, “Đổi quà lấy súng” hay “Ngày hội toàn dân giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo”. Nhờ đó, từ đầu năm 2025 đến hết tháng 01/2026, toàn tỉnh đã vận động thu hồi 2.326 khẩu súng, 2.520 viên đạn, 39 bom, mìn, đầu đạn, gần 68 kg thuốc nổ cùng hàng nghìn vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.

Đáng chú ý, nhiều chỉ tiêu tăng mạnh so với cùng kỳ như tăng 604 khẩu súng, tăng 28 bom, mìn, lựu đạn, tăng 586 vũ khí thô sơ và tăng 38,04 kg thuốc nổ. Đặc biệt, số lượng súng tự chế do người dân tự nguyện giao nộp tăng cao, cho thấy sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, nhất là tại khu vực nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên cạnh công tác vận động, lực lượng Công an tỉnh cũng tăng cường quản lý nhà nước về VK, VLN, CCHT. Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ, cấp phép được thực hiện trên hệ thống phần mềm quản lý dùng chung với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm đúng quy định, khoa học và hiệu quả. Công tác kiểm tra các cơ sở sử dụng vật liệu nổ công nghiệp được duy trì thường xuyên. Trong năm 2025, lực lượng chức năng đã kiểm tra 137 cơ sở, phát hiện và xử phạt 24 cơ sở vi phạm với tổng số tiền 872,5 triệu đồng.

Cùng với đó, công tác đấu tranh, xử lý vi phạm được triển khai quyết liệt. Lực lượng Công an đã chủ động nắm chắc tình hình, xác định tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm; qua đó phát hiện, xử lý 162 vụ với 323 đối tượng; khởi tố 142 vụ, 288 đối tượng liên quan đến các hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, gây thương tích, gây rối trật tự công cộng… góp phần răn đe, phòng ngừa chung.

Nhiều vụ việc tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí bị phát hiện, xử lý kịp thời.

Những kết quả đạt được sau hơn một năm triển khai Luật đã khẳng định hiệu quả rõ rệt của các giải pháp đồng bộ, quyết liệt và sáng tạo của lực lượng Công an Thanh Hóa. Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả Luật; đẩy mạnh tuyên truyền đi vào chiều sâu; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để hình thành điểm nóng, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, tạo môi trường ổn định, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Công an Thanh Hóa bác tin “2 CSGT tử vong khi truy đuổi xe vi phạm”

VOV.VN - Gần đây, trên Facebook lan truyền bài viết từ tài khoản “Trần Duy Chiến GS-TS Vỉa hè” cho rằng có “hai chiến sĩ CSGT nằm lại đường ở Thanh Hóa khi truy đuổi phương tiện vi phạm”. Thông tin nhanh chóng được chia sẻ kèm nhiều bình luận suy diễn, gây hoang mang dư luận.

Lê Hải/VOV.VN
Tag: Thanh Hóa quản lý vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ an ninh trật tự thu hồi vũ khí súng tự chế pháp luật Công an tuyên truyền pháp luật phòng chống tội phạm
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Khi dao sinh hoạt hóa "vũ khí quân dụng": Cái giá đắt cho những phút nóng giận
Khi dao sinh hoạt hóa "vũ khí quân dụng": Cái giá đắt cho những phút nóng giận

Khi dao sinh hoạt hóa "vũ khí quân dụng": Cái giá đắt cho những phút nóng giận

Khi dao sinh hoạt hóa "vũ khí quân dụng": Cái giá đắt cho những phút nóng giận

VOV.VN - Chỉ từ những xích mích đời thường, nhiều đối tượng đã sử dụng dao – vật dụng quen thuộc trong gia đình – để tấn công người khác, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hải Phòng triệt phá đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng quy mô lớn
Hải Phòng triệt phá đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng quy mô lớn

Hải Phòng triệt phá đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng quy mô lớn

Hải Phòng triệt phá đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng quy mô lớn

VOV.VN - Công an thành phố Hải Phòng vừa triệt phá thành công một đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí, đạn quân dụng quy mô lớn, hoạt động tinh vi, manh động; khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can 12 đối tượng liên quan đường dây này.

Khẩn trương điều tra vụ cán bộ an ninh cơ sở bị đâm tử vong khi làm nhiệm vụ
Khẩn trương điều tra vụ cán bộ an ninh cơ sở bị đâm tử vong khi làm nhiệm vụ

Khẩn trương điều tra vụ cán bộ an ninh cơ sở bị đâm tử vong khi làm nhiệm vụ

Khẩn trương điều tra vụ cán bộ an ninh cơ sở bị đâm tử vong khi làm nhiệm vụ

VOV.VN - Các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đang điều tra, xử lý vụ một cán bộ an ninh cơ sở tại xã Tân Long bị đâm dẫn đến tử vong khi đang thực hiện nhiệm vụ.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật