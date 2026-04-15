Thanh Hóa thu hồi hàng nghìn vũ khí sau 1 năm thực thi luật mới

Địa bàn phức tạp, nhiều thách thức trong quản lý vũ khí

Là địa phương có diện tích rộng, dân số đông, địa hình đa dạng gồm miền núi, đồng bằng và ven biển, Thanh Hóa đối mặt không ít khó khăn trong quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT). Tuyến biên giới dài 213,6 km giáp tỉnh Hủa Phăn (Lào), cùng tập quán sử dụng súng tự chế để săn bắn, bảo vệ mùa màng của một bộ phận người dân đặt ra nhiều thách thức.

Bên cạnh đó, với 16 xã, phường ven biển, hàng vạn ngư dân thường xuyên vươn khơi dài ngày và số lượng lớn tàu cá hoạt động liên tục, việc kiểm soát, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ càng trở nên phức tạp.

Không chỉ vậy, Thanh Hóa còn là địa bàn có hoạt động khai thác khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng phát triển mạnh với hơn 100 mỏ đá. Trung bình mỗi năm, các cơ sở sử dụng trên 1.000 tấn thuốc nổ và khoảng 2 triệu kíp nổ phục vụ sản xuất. Nhu cầu sử dụng vật liệu nổ công nghiệp lớn kéo theo nguy cơ mất an toàn, thất thoát hoặc bị lợi dụng vào mục đích trái phép nếu không được quản lý chặt chẽ ngay từ đầu.

Công an tỉnh Thanh Hóa tăng cường công tác quản lý, kiểm soát vũ khí, vật liệu nổ, bảo đảm an ninh trật tự. (Ảnh CA Thanh Hóa)

Giải pháp đồng bộ giúp tăng thu hồi, giảm vi phạm rõ rệt

Trước thực tiễn đó, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu và tổ chức triển khai Luật. Công an tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đồng thời phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động phong trào toàn dân tham gia giao nộp, tố giác vi phạm. Công tác tham mưu không chỉ dừng lại ở văn bản mà được cụ thể hóa bằng việc thành lập Ban Chỉ đạo các cấp, xây dựng kế hoạch chi tiết theo từng địa bàn, từng nhóm đối tượng, qua đó huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

Thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, nâng cao hiệu quả thu hồi VK, VLN, CCHT. ( Ảnh CA Thanh Hóa)

Song song với đó, công tác tuyên truyền được triển khai bài bản, linh hoạt, phù hợp với từng vùng, từng nhóm đối tượng. Lực lượng Công an phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền thông qua nhiều hình thức đa dạng, từ phương tiện truyền thống đến các nền tảng công nghệ hiện đại như mạng xã hội (Zalo, Facebook, fanpage), tin nhắn SMS, “trợ lý ảo”… tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Từ năm 2025 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 2.800 buổi tuyên truyền với trên 12.000 lượt người tham gia; ký cam kết với 528 tổ chức và hơn 14.000 cá nhân. Đồng thời, cấp phát 3.170 tài liệu tuyên truyền, trong đó có 2.250 sổ đăng ký, quản lý và 1.460 văn bản hướng dẫn, tập huấn chuyên sâu về những điểm mới của Luật. Công tác truyền thông cũng được đẩy mạnh với 220 tin, bài và 18 phóng sự trên các cơ quan báo chí, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân.

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, nhiều mô hình sáng tạo được triển khai hiệu quả như “Đổi VK, VLN, CCHT lấy bình chữa cháy”, “Đổi quà lấy súng” hay “Ngày hội toàn dân giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo”. Nhờ đó, từ đầu năm 2025 đến hết tháng 01/2026, toàn tỉnh đã vận động thu hồi 2.326 khẩu súng, 2.520 viên đạn, 39 bom, mìn, đầu đạn, gần 68 kg thuốc nổ cùng hàng nghìn vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.

Đáng chú ý, nhiều chỉ tiêu tăng mạnh so với cùng kỳ như tăng 604 khẩu súng, tăng 28 bom, mìn, lựu đạn, tăng 586 vũ khí thô sơ và tăng 38,04 kg thuốc nổ. Đặc biệt, số lượng súng tự chế do người dân tự nguyện giao nộp tăng cao, cho thấy sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, nhất là tại khu vực nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên cạnh công tác vận động, lực lượng Công an tỉnh cũng tăng cường quản lý nhà nước về VK, VLN, CCHT. Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ, cấp phép được thực hiện trên hệ thống phần mềm quản lý dùng chung với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm đúng quy định, khoa học và hiệu quả. Công tác kiểm tra các cơ sở sử dụng vật liệu nổ công nghiệp được duy trì thường xuyên. Trong năm 2025, lực lượng chức năng đã kiểm tra 137 cơ sở, phát hiện và xử phạt 24 cơ sở vi phạm với tổng số tiền 872,5 triệu đồng.

Cùng với đó, công tác đấu tranh, xử lý vi phạm được triển khai quyết liệt. Lực lượng Công an đã chủ động nắm chắc tình hình, xác định tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm; qua đó phát hiện, xử lý 162 vụ với 323 đối tượng; khởi tố 142 vụ, 288 đối tượng liên quan đến các hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, gây thương tích, gây rối trật tự công cộng… góp phần răn đe, phòng ngừa chung.

Nhiều vụ việc tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí bị phát hiện, xử lý kịp thời.

Những kết quả đạt được sau hơn một năm triển khai Luật đã khẳng định hiệu quả rõ rệt của các giải pháp đồng bộ, quyết liệt và sáng tạo của lực lượng Công an Thanh Hóa. Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả Luật; đẩy mạnh tuyên truyền đi vào chiều sâu; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để hình thành điểm nóng, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, tạo môi trường ổn định, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.