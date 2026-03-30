Khởi tố 3 đối tượng vì tự ý bắt phạt vạ bằng “luật rừng”

Thứ Hai, 19:39, 30/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ mâu thuẫn cá nhân, 3 đối tượng tại Điện Biên đã tự ý “phạt vạ” theo hủ tục, dùng vũ lực đe dọa và giữ người trái phép để ép nạn nhân đưa hàng chục triệu đồng. Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về hệ lụy từ hủ tục coi thường pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng Giàng A Thả, Lý Xeo Hoà và Ly A Khá về các hành vi cưỡng đoạt tài sản và giữ người trái pháp luật.

khoi to 3 doi tuong vi tu y bat phat va bang luat rung hinh anh 1
Đối tượng Ly A Khá

Theo điều tra, ngày 17/8/2025, do mâu thuẫn tình cảm, Giàng A Thả và Ly A Khá cùng người nhà đã đến công trình xây dựng tại xã Nậm Kè để tìm Vừ A Kỷ và Vàng A Thắng. Hai nạn nhân thừa nhận có quan hệ tình cảm với vợ của Thả và Khá. Sau đó, nhóm này yêu cầu Kỷ và Thắng về nhà tại bản Hua Sin để trao đổi nói chuyện.

Tuy nhiên, tại đây, các đối tượng đã dùng vũ lực, đe dọa tinh thần để ép buộc nạn nhân đưa tiền “bồi thường”, trong đó Vừ A Kỷ bị buộc phải đưa 46 triệu đồng, Vàng A Thắng bị yêu cầu 20 triệu đồng. Đáng chú ý, Ly A Khá còn dùng dây trói hai tay Thắng vào xà nhà trong một khoảng thời gian để gây sức ép. Do lo sợ bị tiếp tục hành hung, gia đình các nạn nhân đã phải vay mượn tiền để chuyển cho các đối tượng.

khoi to 3 doi tuong vi tu y bat phat va bang luat rung hinh anh 2
Đối tượng Giàng A Thả

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định hành vi của Giàng A Thả và Lý Xeo Hoà cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản; riêng Ly A Khá còn bị xác định thêm tội giữ người trái pháp luật. Hiện nay, các bị can đã bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Vụ việc này cho thấy, một số người vẫn lấy cớ hủ tục “phạt vạ” để tự ý giải quyết mâu thuẫn, coi thường quy định pháp luật. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao nhận thức pháp luật, tuyệt đối không sử dụng bạo lực hay các hình thức ép buộc. Khi xảy ra sự việc, cần kịp thời báo cho cơ quan chức năng để được giải quyết đúng quy định.

 

Vũ Lợi, Trường Long/VOV-Tây Bắc
Tin liên quan

Công an Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam 343 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia

VOV.VN - Sập bẫy "việc nhẹ lương cao" rồi trở thành mắt xích trong đường dây lừa đảo trực tuyến tại Campuchia, 343 đối tượng vừa bị Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam về hành vi chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Khởi tố 74 người liên quan vụ án làm sai lệch dữ liệu quan trắc môi trường

VOV.VN - Các bị can được xác định đã can thiệp, chỉnh sửa các chỉ số về môi trường từ vượt ngưỡng thành trong ngưỡng cho phép.

Khởi tố giám đốc công ty sản xuất đường cát giả

VOV.VN - Công an Đồng Tháp khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Cam - Giám đốc Công ty TNHH đường cát cát Quốc Thái về hành vi “Sản xuất hàng giả là thực phẩm".

