Khởi tố 3 đối tượng vì tự ý bắt phạt vạ bằng “luật rừng”

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng Giàng A Thả, Lý Xeo Hoà và Ly A Khá về các hành vi cưỡng đoạt tài sản và giữ người trái pháp luật.

Đối tượng Ly A Khá

Theo điều tra, ngày 17/8/2025, do mâu thuẫn tình cảm, Giàng A Thả và Ly A Khá cùng người nhà đã đến công trình xây dựng tại xã Nậm Kè để tìm Vừ A Kỷ và Vàng A Thắng. Hai nạn nhân thừa nhận có quan hệ tình cảm với vợ của Thả và Khá. Sau đó, nhóm này yêu cầu Kỷ và Thắng về nhà tại bản Hua Sin để trao đổi nói chuyện.

Tuy nhiên, tại đây, các đối tượng đã dùng vũ lực, đe dọa tinh thần để ép buộc nạn nhân đưa tiền “bồi thường”, trong đó Vừ A Kỷ bị buộc phải đưa 46 triệu đồng, Vàng A Thắng bị yêu cầu 20 triệu đồng. Đáng chú ý, Ly A Khá còn dùng dây trói hai tay Thắng vào xà nhà trong một khoảng thời gian để gây sức ép. Do lo sợ bị tiếp tục hành hung, gia đình các nạn nhân đã phải vay mượn tiền để chuyển cho các đối tượng.

Đối tượng Giàng A Thả

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định hành vi của Giàng A Thả và Lý Xeo Hoà cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản; riêng Ly A Khá còn bị xác định thêm tội giữ người trái pháp luật. Hiện nay, các bị can đã bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Vụ việc này cho thấy, một số người vẫn lấy cớ hủ tục “phạt vạ” để tự ý giải quyết mâu thuẫn, coi thường quy định pháp luật. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao nhận thức pháp luật, tuyệt đối không sử dụng bạo lực hay các hình thức ép buộc. Khi xảy ra sự việc, cần kịp thời báo cho cơ quan chức năng để được giải quyết đúng quy định.