中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khởi tố 74 người liên quan vụ án làm sai lệch dữ liệu quan trắc môi trường

Chủ Nhật, 13:46, 29/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các bị can được xác định đã can thiệp, chỉnh sửa các chỉ số về môi trường từ vượt ngưỡng thành trong ngưỡng cho phép.

Ngày 29/3, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an) cho biết vừa phối hợp với Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) khởi tố 74 bị can về 10 tội danh trong các vụ án khác nhau. Vụ án liên quan đến sai phạm về quan trắc môi trường tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Các bị can này thuộc 59 doanh nghiệp xả thải và lắp đặt thiết bị quan trắc trên cả nước, trong đó có cả cán bộ, lãnh đạo trong đơn vị quản lý nhà nước về môi trường.

khoi to 74 nguoi lien quan vu an lam sai lech du lieu quan trac moi truong hinh anh 1
Bị can Nguyễn Hoài Thi, Giám đốc Công ty Kỹ thuật môi trường Việt An.

Khám xét hơn 300 trạm quan trắc môi trường từ các chủ nguồn thải, lực lượng chức năng phát hiện có gần 160 trạm bị can thiệp, chỉnh sửa số liệu. Khi chỉ số ô nhiễm vượt ngưỡng, báo đỏ thì nhà máy sẽ bị ngừng hoạt động sản xuất nên các doanh nghiệp đã tìm mọi cách để duy trì số lượng cho đạt ngưỡng.

Theo cáo buộc, hàng loạt các nhà máy như Nhiệt điện Quảng Ninh, Nhiệt điện Hải Phòng, Nhiệt điện Thái Bình 2 hay các công ty nhôm, thép, các công ty môi trường là những đơn vị lớn phát ra khí thải, nước thải.

Nhưng các chỉ số về môi trường khi được truyền về cơ quan quản lý là Sở Nông nghiệp và Môi trường thì đều bị can thiệp, chỉnh sửa từ vượt ngưỡng thành trong ngưỡng cho phép. 

Cơ quan điều tra cho biết, thiết bị quan trắc được lắp đặt trong các công ty phát ra nước thải và nguồn thải để giám sát. Thiết bị được dán niêm phong, có camera giám sát riêng nhưng thực tế hàng trăm trạm quan trắc môi trường đã bị điều chỉnh kết quả, thậm chí can thiệp từ xa.

Trọng Phú/VOV.VN
Tag: môi trường quan trắc C05 cảnh sát môi trường Bộ Công an
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Viện kiểm sát vào cuộc vụ trại chăn nuôi gây ô nhiễm sau phản ánh của VOV
VOV.VN - Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 (Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp) vừa phối hợp với UBND xã Bình Ninh tiến hành xác minh thực tế tại tuyến kênh Bầu Gừa và khu vực xung quanh các trại chăn nuôi thuộc hai ấp Nhơn Hòa và Tân Ninh.

Cựu hiệu trưởng ở Hà Nội bị tuyên án 3 năm tù: Bài học về "dạy thêm"
VOV.VN - Theo Thẩm phán Vũ Thị Nguyệt, cần công khai, minh bạch trong các khoản thu chi liên quan đến dạy thêm. Bên cạnh đó, dạy thêm - học thêm không phải là “cuộc đua”, càng không phải là giải pháp duy nhất để nâng cao thành tích học tập.

Phân chia di sản thừa kế
VOV.VN - Phân chia di sản thừa kế là việc xác định và chia tài sản của người đã mất cho người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
PODCAST
Tin nóng
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật