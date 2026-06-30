Khởi tố 5 đối tượng trộm cắp tài sản tại công trường nhà máy sản xuất mô tô điện

Ngày 30/6, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ngày 24/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản" theo quy định của pháp luật.

5 đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: công an tỉnh Hà Tĩnh).

Các bị can gồm: Trần Văn Đăng (SN 1987, trú thôn Thượng Điện, xã Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng); Đặng Văn Phong (SN 1988, trú thôn Lương Đống, xã Bắc Đông Quan, tỉnh Hưng Yên); Trần Văn Sang (SN 1971, trú thôn Thượng Điện, xã Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng); Vũ Văn Mến (SN 1975, trú xóm 9, xã Nam Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Tùng Linh (SN 1982, trú thôn Hu Trì 4, xã Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng).

Theo tài liệu điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra ngày 28/5/2026 tại công trường Nhà máy sản xuất mô tô điện VinFast trên địa bàn phường Vũng Áng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo về tội phạm, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an phường Vũng Áng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và rà soát các đối tượng liên quan để làm rõ vụ việc.

Cơ quan điều tra xác định các bị can đã lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý, bảo vệ tài sản tại công trường để thực hiện hành vi trộm cắp. Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định nhằm phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, làm rõ.