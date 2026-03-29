Viện kiểm sát vào cuộc vụ trại chăn nuôi gây ô nhiễm sau phản ánh của VOV

Liên quan đến một cơ sở nuôi vịt “khủng” tại ấp Nhơn Hòa, xã Bình Ninh bốc mùi hôi tanh gây ảnh hưởng đến cuộc sống nhiều hộ dân xung quanh mà VOV vừa phản ánh, Viện KSND khu vực 1 vừa phối hợp với UBND xã Bình Ninh tiến hành xác minh thực tế tại tuyến kênh Bầu Gừa và khu vực xung quanh các trại chăn nuôi thuộc hai ấp Nhơn Hòa và Tân Ninh (xã Bình Ninh).

Đại diện Viện KSND khu vực 1, tỉnh Đồng Tháp khảo sát thực địa tại xã Bình Ninh

Qua làm việc trực tiếp với các hộ dân sinh sống dọc kênh, đoàn kiểm tra ghi nhận hai điểm ô nhiễm cụ thể. Trang trại nuôi vịt của ông N.T.D (sinh năm 1974, ngụ Tổ 4, ấp Nhơn Hòa) có tình trạng bốc mùi hôi thối ra môi trường xung quanh. Chuồng trại chăn nuôi heo của ông N.N.T (sinh năm 1962, ngụ ấp Tân Ninh) có tình trạng xả phân heo trực tiếp ra kênh, khiến nguồn nước chuyển màu đen, không qua bất kỳ khâu xử lý nào.

Cả hai tình trạng này đều tồn tại trong thời gian dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sức khỏe người dân và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Trại chăn nuôi heo của ông N.N.T đã xả chất thải trực tiếp ra kênh Bầu Gừa trong thời gian dài, dẫn đến miệng cống bị tắc nghẽn. Trại nuôi vịt của ông N.T.D liên tục xả khí thải ra bên ngoài gây mùi hôi thối cho khu vực lân cận.

Trại chăn nuôi heo tại xã Bình Ninh thải ra nước đen ngòm bốc mùi hôi thối

Căn cứ khoản 18, khoản 34 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, cùng Điều 60 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, UBND cấp xã có trách nhiệm kiểm tra chuyên ngành về bảo vệ môi trường và quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Viện KSND khu vực 1 kiến nghị Chủ tịch UBND xã Bình Ninh khẩn trương triển khai ngay các biện pháp xử lý, xóa bỏ tình trạng chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường trái quy định tại hai trại nêu trên và phản hồi bằng văn bản về kết quả khắc phục trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị.

Đồng thời, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các vi phạm tương tự; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng các ấp xanh - sạch - đẹp trên địa bàn xã Bình Ninh.

Trại nuôi vịt của ông N.T.D thải ra mùi hôi tanh khu vực xung quanh

Mới đây bà Nguyễn Thị Kiều Phương, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Bình Ninh đã ký báo cáo số 138 về việc phản ánh của người dân về trại chăn nuôi vịt của ông N.T.D tại ấp Nhơn Hòa, xã Bình Ninh. Báo cáo của Đảng ủy cho rằng, qua kiểm tra của Tổ công tác thuộc UBND xã Bình Ninh xác định trại chăn nuôi này có bốc ra mùi hôi nhưng không ảnh hưởng đến người dân xung quanh, hệ thống quạt hút công suất lớn có gây tiếng ồn, không ghi nhận lượng nước thải từ trại vịt xả ra môi trường xung quanh, số lượng đàn vịt nuôi có thay đổi so với giấy đăng ký trước đây. Đảng ủy xã Bình Ninh yêu cầu UBND xã lập biên bản kiểm tra, yêu cầu ông Nguyễn Tấn Diệp thực hiện đúng theo giấy đăng ký môi trường, khắc phục mùi hôi.

