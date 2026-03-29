Bắt giữ nhóm đối tượng truy đuổi, sát hại nam công nhân tại TP.HCM

Chủ Nhật, 11:46, 29/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 29/3, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã bắt giữ nhóm đối tượng gây ra vụ án mạng tại giao lộ DA2 - N6, phường Thới Hòa, TP.HCM (trước là TP. Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Nạn nhân tử vong là anh H.C.N (21 tuổi), công nhân công ty trên địa bàn phường Thới Hòa, TP.HCM. Khoảng 21h45 ngày 27/3, sau khi kết thúc ca làm việc tại công ty, anh N. điều khiển xe đạp điện về phòng trọ. Khi vừa đến giao lộ DA2 – N6, N. bị một nhóm đối tượng cầm hung khí bất ngờ từ bóng tối lao ra tấn công.

Trong lúc bỏ chạy, anh N. bị một đối tượng áp sát, dùng dao đâm trúng vùng cổ khiến nạn nhân gục xuống và tử vong tại chỗ do mất máu cấp.

bat giu nhom doi tuong truy duoi, sat hai nam cong nhan tai tp.hcm hinh anh 1
Lực lượng công an phong tỏa hiện trường 

Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường, vứt lại một con dao dài khoảng 25cm.

Ngay sau khi nhận tin báo từ ông H.V.Đ (40 tuổi, chú ruột nạn nhân), lực lượng chức năng đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, trích xuất camera an ninh và rà soát các mối quan hệ của nạn nhân. Qua xác minh, trước đó anh N. từng có mâu thuẫn với một số đồng nghiệp trong kho và bị đe dọa hành hung.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã bắt giữ một đối tượng khi đang lẩn trốn, hai đối tượng còn lại trong nhóm sau đó đã ra đầu thú.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục lấy lời khai, làm rõ vai trò của từng cá nhân và mở rộng xác minh các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thiên Lý- Quốc Việt/VOV-TP.HCM
Nghi phạm ra đầu thú sau vụ án mạng làm 2 người chết

VOV.VN - Sáng nay (27/3), chính quyền xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị điều tra vụ án mạng nghiêm trọng liên quan đến mâu thuẫn gia đình khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

VOV.VN - Sáng nay (27/3), chính quyền xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị điều tra vụ án mạng nghiêm trọng liên quan đến mâu thuẫn gia đình khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Công an Đồng Nai vào cuộc vụ học sinh đánh nhau, phát tán clip trên mạng

VOV.VN - Do mâu thuẫn, các học sinh đánh nhau rồi quay video tung lên mạng gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục.

VOV.VN - Do mâu thuẫn, các học sinh đánh nhau rồi quay video tung lên mạng gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục.

Bộ Công an đề xuất phạt đến 30 triệu đồng với hành vi đưa bí mật cá nhân lên mạng

VOV.VN - Theo dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực An ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, hành vi đưa lên không gian mạng bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của người khác có thể bị phạt tới 30 triệu đồng.

VOV.VN - Theo dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực An ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, hành vi đưa lên không gian mạng bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của người khác có thể bị phạt tới 30 triệu đồng.

