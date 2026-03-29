Bắt giữ nhóm đối tượng truy đuổi, sát hại nam công nhân tại TP.HCM

Nạn nhân tử vong là anh H.C.N (21 tuổi), công nhân công ty trên địa bàn phường Thới Hòa, TP.HCM. Khoảng 21h45 ngày 27/3, sau khi kết thúc ca làm việc tại công ty, anh N. điều khiển xe đạp điện về phòng trọ. Khi vừa đến giao lộ DA2 – N6, N. bị một nhóm đối tượng cầm hung khí bất ngờ từ bóng tối lao ra tấn công.

Trong lúc bỏ chạy, anh N. bị một đối tượng áp sát, dùng dao đâm trúng vùng cổ khiến nạn nhân gục xuống và tử vong tại chỗ do mất máu cấp.

Lực lượng công an phong tỏa hiện trường

Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường, vứt lại một con dao dài khoảng 25cm.

Ngay sau khi nhận tin báo từ ông H.V.Đ (40 tuổi, chú ruột nạn nhân), lực lượng chức năng đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, trích xuất camera an ninh và rà soát các mối quan hệ của nạn nhân. Qua xác minh, trước đó anh N. từng có mâu thuẫn với một số đồng nghiệp trong kho và bị đe dọa hành hung.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã bắt giữ một đối tượng khi đang lẩn trốn, hai đối tượng còn lại trong nhóm sau đó đã ra đầu thú.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục lấy lời khai, làm rõ vai trò của từng cá nhân và mở rộng xác minh các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.