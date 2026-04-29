Khởi tố bác sĩ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Đắk Lắk

Theo điều tra ban đầu xác định, bà Nguyễn Kiều Nhi là bác sĩ chuyên môn kỹ thuật hành nghề chuyên khoa răng hàm mặt tại Phòng khám chuyên khoa răng, hàm, mặt Merden thuộc Công ty TNHH Vy An Việt Nam tại phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh. Bà Nhi có giấy phép hành hành nghề số 000433/ĐL-GPHN được cấp ngày 03/7/2024.

Bà Nguyễn Kiều Nhi làm với với đại diện Viện Kiểm sát khu vực 1, tỉnh Đắk Lắk.

Bà Nhi biết mình không được đứng tên bác sĩ chuyên môn kỹ thuật cho bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào khác.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ ngày 22/1/2025 đến ngày 21/3/2025, tại tỉnh Đắk Lắk và một số tỉnh thành khác, bà Nhi vẫn đưa ra thông tin gian dối là chưa đứng tên bác sĩ chuyên môn kỹ thuật tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào để người đại diện các công ty có nhu cầu hợp tác tin tưởng ký hợp đồng và chuyển tiền. Tổng cộng, bà Nhi đã chiếm đoạt 205 triệu đồng của các đối tác.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử theo quy định của pháp luật.

Viện kiểm sát Nhân dân khu vực 1, tỉnh Đắk Lắk đã phân công Kiểm sát viên kiểm sát chặt chẽ hoạt động điều tra nhằm đảm bảo việc giải quyết vụ án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.