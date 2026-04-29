  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Khởi tố bác sĩ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Đắk Lắk

Thứ Tư, 12:26, 29/04/2026
VOV.VN - Viện kiểm sát Nhân dân khu vực 1, tỉnh Đắk Lắk vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với một bác sĩ răng hàm mặt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu xác định, bà Nguyễn Kiều Nhi là bác sĩ chuyên môn kỹ thuật hành nghề chuyên khoa răng hàm mặt tại Phòng khám chuyên khoa răng, hàm, mặt Merden thuộc Công ty TNHH Vy An Việt Nam tại phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh. Bà Nhi có giấy phép hành hành nghề số 000433/ĐL-GPHN được cấp ngày 03/7/2024.

Bà Nguyễn Kiều Nhi làm với với đại diện Viện Kiểm sát khu vực 1, tỉnh Đắk Lắk.

Bà Nhi biết mình không được đứng tên bác sĩ chuyên môn kỹ thuật cho bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào khác. 

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ ngày 22/1/2025 đến ngày 21/3/2025, tại tỉnh Đắk Lắk và một số tỉnh thành khác, bà Nhi vẫn đưa ra thông tin gian dối là chưa đứng tên bác sĩ chuyên môn kỹ thuật tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào để người đại diện các công ty có nhu cầu hợp tác tin tưởng ký hợp đồng và chuyển tiền. Tổng cộng, bà Nhi đã chiếm đoạt  205 triệu đồng của các đối tác.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử theo quy định của pháp luật.

Viện kiểm sát Nhân dân khu vực 1, tỉnh Đắk Lắk đã phân công Kiểm sát viên kiểm sát chặt chẽ hoạt động điều tra nhằm đảm bảo việc giải quyết vụ án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Khởi tố nguyên giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp ở Đắk Lắk

VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Ngọc Hậu, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Ea H’leo về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 2, Điều 356, Bộ luật Hình sự.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm chó tại Đắk Lắk
VOV.VN - Ngày 7/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan đến hàng loạt vụ trộm chó trên địa bàn.

Triệt xóa tụ điểm đánh bạc núp bóng câu cá trao thưởng tại Đắk Lắk
VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt xóa một tụ điểm tổ chức đánh bạc quy mô lớn núp bóng hoạt động câu cá trao thưởng tại hồ câu Lĩnh Đinh, xã Ea Knuếc, bắt giữ 40 đối tượng liên quan.

Khởi tố nguyên giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp ở Đắk Lắk
VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Ngọc Hậu, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Ea H’leo về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 2, Điều 356, Bộ luật Hình sự.

