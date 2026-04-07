Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm chó tại Đắk Lắk

Thứ Ba, 17:53, 07/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 7/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan đến hàng loạt vụ trộm chó trên địa bàn.

Hai đối tượng bị khởi tố gồm Phạm Tuấn Giang (42 tuổi, trú xã Quảng Phú) và Phạm Minh Cường (34 tuổi, trú xã Ea Kar), tỉnh Đắk Lắk.

Cơ quan Công an kiểm tra điểm tập kết những lồng nhốt chó bị trộm tại nhà đối tượng Phạm Tuấn Giang. (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Trước đó, ngày 10/3, qua công tác nghiệp vụ, Công an xã Quảng Phú kiểm tra nhà của Phạm Tuấn Giang và phát hiện khoảng 70 con chó còn sống bị nhốt trong các lồng sắt, nghi do trộm cắp mà có, cùng nhiều dụng cụ, phương tiện phục vụ việc bắt trộm chó. Đây cũng là nơi Giang tổ chức giết mổ và tiêu thụ chó trong thời gian dài.

Sau đó, vụ việc được chuyển cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Hàng chục con chó bị trộm bị tập kết ở điểm giết mổ, tiêu thụ của đối tượng Phạm Tuấn Giang.  (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Phạm Minh Cường cùng một đối tượng tên Loài (chưa rõ nhân thân, lai lịch) rủ nhau đi trộm chó. Các đối tượng thỏa thuận sau khi bắt được chó sẽ mang bán cho Phạm Tuấn Giang để lấy tiền tiêu xài.

Dụng cụ các đối tượng dùng để gây ra hàng loạt vụ trộm chó vào ban đêm tại Đắk Lắk. (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Trước khi đi trộm, các đối tượng chuẩn bị đèn pin, ớt bột, cần chích điện gắn dây thòng lọng, băng keo đen và bao tải để đựng chó. Vào ban đêm, chúng đi xe máy dò tìm trên các tuyến đường, khi phát hiện chó thả rông sẽ dùng cần chích điện để bắt rồi mang về bán cho Giang.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để truy bắt các đối tượng liên quan.

Công an Hà Nội tìm chủ 33 con chó trong vụ trộm lớn

VOV.VN - Ngày 6/4, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Đa Phúc đang khẩn trương điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn, đồng thời phát đi thông báo tìm bị hại và chủ sở hữu số tang vật là 33 con chó vừa được thu giữ.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
Tag: Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố bị can bắt tạm giam trộm chó
