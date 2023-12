Khởi tố, bắt giam nghi phạm dùng dao đâm đồng nghiệp trọng thương.

Đá gà ăn tiền, 22 bị can bị truy tố

VOV.VN - Ngày 16/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An đã hoàn tất hồ sơ, chuyển Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 22 bị can về hành vi “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc”.