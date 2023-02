Khởi tố, bắt giam nhóm đối tượng mua bán ma túy “cỏ Mỹ”

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, các đối tượng liên quan vụ việc mua bán chất ma túy bị bắt giữ gồm: Trần Đức Thể (SN 1999, ở xã Quang Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương); Lê Thanh Sơn (SN 2001, ở khu 7, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương); Phạm Tân Hoàng Minh (SN 2003, ở Đàm Lộc, phường Tân Bình, TP Hải Dương) và Phạm Quang Thịnh (sinh ngày 06/9/2007, ở thôn Cao La, xã Dân Chủ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương).

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an Hải Dương)

Theo tài liệu điều tra, do không có việc làm ổn định nên vào khoảng tháng 10/2022, Trần Đức Thể nảy sinh ý định tìm mua ma túy loại “cỏ Mỹ” (thường gọi là tobaco) về để bán kiếm lời, lấy tiền tiêu xài. Thể tự lập tài khoản facebook tên “tobaco Hải Dương (Uy tín)” và tham gia các nhóm facebook "Tobaco Hà Nội", "Tobaco Miền Bắc" để tìm mua ma túy “cỏ Mỹ”.

Từ tháng 11/2022, Thể gọi điện trực tiếp cho một số người người rao bán “cỏ Mỹ” trên các nhóm facebook này (Thể không biết là ai, ở đâu) để hỏi mua. Sau khi trao đổi, đồng ý mua bán thì người bán sẽ đóng gói ma túy và gửi xe khách về Hải Dương cho Thể.



Sau khi đã mua được ma túy, Thể mua thêm thuốc lào và trộn thêm vào hoặc xịt nước vào để tăng khối lượng nhằm bán lãi nhiều hơn. Cuối tháng 11/2022, Thể bắt đầu chụp ảnh, đăng bài rao bán ma túy “cỏ Mỹ” trên tài khoản facebook “tobaco Hải Dương (Uy tín)” kèm số điện thoại để người mua liên hệ.



Từ tháng 11/2022 đến tháng 01/2023, Thể đã đặt mua ma túy loại “cỏ Mỹ” khoảng 2-3 lần (mỗi lần từ 100g đến 200g) với giá 1,1 triệu đồng/100g và bán lại với giá 1,5 triệu đồng/100g. Lần cuối cùng Thể mua ma túy loại cỏ Mỹ là vào đầu tháng 1/2023, với khối lượng 150gam.

Các đối tượng tại cơ quan Công an (Thể là đối tượng ngoài cùng bên phải). (Ảnh: Công an Hải Dương)

Các đối tượng Minh, Sơn là những người mua ma túy của Thể (thời gian mua trong tháng 01/2023), sau đó tiếp tục chia thành các phần nhỏ để sử dụng và bán kiếm lời, với giá từ 100.000 đến 200.000 đồng/phần. Thịnh là người đã mua lại ma túy của Sơn để sử dụng và tiếp tục bán lại để kiếm lời. Khoảng 13h15 phút ngày 1/2, Thịnh bị Công an huyện Gia Lộc phối hợp với Công an xã Hồng Hưng (huyện Gia Lộc) phát hiện, bắt quả tang khi đang mang ma túy đi bán tại địa bàn thôn Phương Khê, xã Hồng Hưng.



Tại cơ quan công an, Thinh khai nhận đã mua 3 túi nilon chứa ma túy dạng “cỏ Mỹ” của Sơn, trong đó có 2 túi giá 200.000 đồng/túi, 1 túi giá 100.000 đồng/túi. Trên đường về, Thịnh đã lấy ruột điếu thuốc lá Thăng Long trộn lẫn với ma túy trong 2 túi (loại giá 200.000đ/túi) rồi chia thành 5 túi với mục đích bán lại cho Cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng Trần Đức Thể, Lê Thanh Sơn và Phạm Tân Hoàng Minh về tội mua bán trái phép chất ma túy. Riêng đối tượng Phạm Quang Thịnh, tại thời điểm gây án chưa đủ 16 tuổi, cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để có biện pháp xử lý phù hợp./.