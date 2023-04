Khởi tố bị can với nam thanh niên biểu diễn "drift" trước Nhà hát lớn

Ngày 21/4, Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1984, Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Ngọc Thắng khai thời điểm rạng sáng 17/4 đã điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Nissan phóng tốc độ cao và thực hiện kỹ thuật "drift" ở khu vực Nhà hát lớn. Nam thanh niên thừa nhận do thời điểm đó thấy nhiều thanh thiếu niên tụ tập ở khu vực trên, nên muốn thể hiện. Qua làm việc với cơ quan công an, Thắng cho biết hành vi của mình là "hoàn toàn sai lầm".

Nguyễn Ngọc Thắng và chiếc xe tang vật

Sau khi rú ga và drift xe gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng, Thắng bị tổ công tác công an phường Tràng Tiền yêu cầu xuống xe tắt máy thì đối tượng không chấp hành, phóng xe bỏ chạy.

Chỉ một ngày sau, Nguyễn Ngọc Thắng đã phải đến cơ quan công an trình diện và khai nhận toàn bộ hành vi. Lực lượng chức năng cũng đã tiến hành thu giữ chiếc xe tang vật, qua kiểm tra chiếc xe này đã được Nguyễn Ngọc Thắng thay thế, sửa chữa và "độ" nhiều bộ phận.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật./.