Khởi tố bị can xuất khống hóa đơn gia công hơn 20.000 con heo cho Công ty C.P

Thứ Hai, 21:22, 27/04/2026
Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can để điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn, liên quan việc xuất khống hóa đơn gia công hơn 20.000 con heo cho Công ty C.P.

Liên quan đến vụ lò mổ xuất hóa đơn gia công hơn 20.000 con heo cho Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (gọi tắt là C.P. Việt Nam), ngày 27/4, theo nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can Vũ Biển (42 tuổi; ngụ xã Khánh An, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn". Bị can Biển được cho tại ngoại để phục vụ điều tra.

Bị can Vũ Biển. (Ảnh: Công an Cà Mau)

Như đã thông tin, trong 6 tháng cuối năm 2022, cơ sở Vũ Biển xuất hóa đơn gia công hơn 8.600 con heo với trị giá hơn 1,207 tỷ đồng cho 7 chi nhánh của C.P. Việt Nam, gồm: chi nhánh Cần Thơ, chi nhánh 3 tại Đồng Nai, chi nhánh Tiền Giang... Từ tháng 1 đến tháng 6/2023, cơ sở Vũ Biển tiếp tục xuất hóa đơn hơn 12.000 con heo, trị giá hơn 1,687 tỷ đồng.

Theo Chi cục Thủy sản và Chăn nuôi thú y tỉnh Cà Mau, cơ sở Vũ Biển chỉ đăng ký giết mổ dưới 20 con heo/ngày đêm.

Khi làm việc với cơ quan chức năng, cơ sở không chứng minh được việc giao nhận heo giữa cơ sở và bên thuê gia công; không kê khai các khoản chi phí trên tờ khai. Đồng thời, chủ cơ sở thừa nhận việc mua bán là không có thật, chỉ xuất hóa đơn theo yêu cầu và được nhận 5% giá trị trên mỗi hóa đơn.

Ngoài 66 hóa đơn nêu trên, lực lượng chức năng còn phát hiện từ tháng 4/2022, cơ sở Vũ Biển đã xuất thêm 20 hóa đơn khác với trị giá 298 triệu đồng cho một số chi nhánh của C.P. Việt Nam.

Biên phòng Cà Mau phát hiện đối tượng tàng trữ ma túy

VOV.VN - Trong cao điểm bảo vệ an ninh trật tự dịp lễ, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Cà Mau đã chủ động tuần tra, phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn quản lý.

Bắt giám đốc một công ty tại Đồng Nai giấu doanh thu, trốn thuế hơn 1,4 tỷ đồng
Bắt tạm giam nữ giám đốc doanh nghiệp vì tội trốn thuế
Truy tố cựu Tổng Giám đốc Công ty Mua chung Bất động sản Việt Nam về tội trốn thuế
