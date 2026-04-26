Biên phòng Cà Mau phát hiện đối tượng tàng trữ ma túy

Sáng 26/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Đất Mũi, cho biết đơn vị đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng T.V.P (SN 1986, thường trú tại tỉnh Ninh Bình) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng T.V.P đã bị Biên phòng Đất Mũi bắt giữ

Trước đó, vào chiều 23/4, trong quá trình phối hợp tuần tra cùng Công an xã Đất Mũi tại khu vực cửa sông Kinh Năm Ô Rô, tổ công tác đã phát hiện phương tiện vỏ composite do T.M.M điều khiển chở theo ông P. có biểu hiện nghi vấn.

Khi bị yêu cầu dừng lại kiểm tra, đối tượng P. đã nhanh tay vứt một túi nilon xuống sông nhằm phi tang chứng cứ. Tuy nhiên, tổ công tác đã kịp thời khống chế đối tượng và thu hồi tang vật gồm 4 cục bột trắng. Qua đấu tranh khai thác, P. thừa nhận đó là heroin được mua từ huyện Năm Căn về để sử dụng.

Chủ phương tiện là ông T.M.M khai nhận chỉ được thuê chở và không hề hay biết về hành vi phạm pháp của hành khách.

Cùng nằm trong đợt ra quân cao điểm, vào ngày 15/4, Đồn Biên phòng Gành Hào cũng đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ BĐBP tỉnh bắt quả tang đối tượng P.G.H (SN 2002, ngụ xã Gành Hào) đang tàng trữ ma túy đá.

Lực lượng Biên phòng Ghành Hào bắt quả tang đối tượng P.G.H tàng trữ ma túy.

Đối tượng bị chặn dừng khi đang điều khiển xe máy trên đường Lê Thị Riêng với nhiều dấu hiệu khả nghi. Tại hiện trường, H. đã vứt bỏ 2 túi nilon chứa tinh thể màu trắng nhưng không thoát khỏi sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

Hiện Đồn Biên phòng Gành Hào đã bàn giao hồ sơ và đối tượng cho cơ quan Công an để tiếp tục điều tra mở rộng.

Đại tá Nguyễn Văn Ngọc, Phó Chỉ huy trưởng Nghiệp vụ BĐBP Cà Mau, cho biết đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới biển trước, trong và sau các kỳ nghỉ lễ lớn như Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5.

Việc liên tiếp triệt phá các vụ án ma túy không chỉ thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm mà còn góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân vùng biên giới.

Cần Thơ khen thưởng các tập thể, cá nhân phá chuyên án ma túy xuyên quốc gia VOV.VN - Các lực lượng chức năng đã triệt phá thành công 3 chuyên án, bóc gỡ đường dây tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Campuchia vào thành phố với số lượng lớn.