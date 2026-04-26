  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Biên phòng Cà Mau phát hiện đối tượng tàng trữ ma túy

Chủ Nhật, 15:47, 26/04/2026
VOV.VN - Trong cao điểm bảo vệ an ninh trật tự dịp lễ, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Cà Mau đã chủ động tuần tra, phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn quản lý.

Sáng 26/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Đất Mũi, cho biết đơn vị đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng T.V.P (SN 1986, thường trú tại tỉnh Ninh Bình) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng T.V.P đã bị Biên phòng Đất Mũi bắt giữ

Trước đó, vào chiều 23/4, trong quá trình phối hợp tuần tra cùng Công an xã Đất Mũi tại khu vực cửa sông Kinh Năm Ô Rô, tổ công tác đã phát hiện phương tiện vỏ composite do T.M.M điều khiển chở theo ông P. có biểu hiện nghi vấn.

Khi bị yêu cầu dừng lại kiểm tra, đối tượng P. đã nhanh tay vứt một túi nilon xuống sông nhằm phi tang chứng cứ. Tuy nhiên, tổ công tác đã kịp thời khống chế đối tượng và thu hồi tang vật gồm 4 cục bột trắng. Qua đấu tranh khai thác, P. thừa nhận đó là heroin được mua từ huyện Năm Căn về để sử dụng.

Chủ phương tiện là ông T.M.M khai nhận chỉ được thuê chở và không hề hay biết về hành vi phạm pháp của hành khách.

Cùng nằm trong đợt ra quân cao điểm, vào ngày 15/4, Đồn Biên phòng Gành Hào cũng đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ BĐBP tỉnh bắt quả tang đối tượng P.G.H (SN 2002, ngụ xã Gành Hào) đang tàng trữ ma túy đá.

Lực lượng Biên phòng Ghành Hào bắt quả tang đối tượng P.G.H tàng trữ ma túy.

Đối tượng bị chặn dừng khi đang điều khiển xe máy trên đường Lê Thị Riêng với nhiều dấu hiệu khả nghi. Tại hiện trường, H. đã vứt bỏ 2 túi nilon chứa tinh thể màu trắng nhưng không thoát khỏi sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

Hiện Đồn Biên phòng Gành Hào đã bàn giao hồ sơ và đối tượng cho cơ quan Công an để tiếp tục điều tra mở rộng.

Đại tá Nguyễn Văn Ngọc, Phó Chỉ huy trưởng Nghiệp vụ BĐBP Cà Mau, cho biết đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới biển trước, trong và sau các kỳ nghỉ lễ lớn như Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5.

Việc liên tiếp triệt phá các vụ án ma túy không chỉ thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm mà còn góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân vùng biên giới.

Khởi tố 2 đối tượng mua bán ma túy, thu giữ nhiều loại chất cấm

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng: Hồ Xuân Dũng (SN 1982, trú tại xóm Viên Thành 5, xã Hợp Minh) và Hoàng Văn Đại (SN 1959, trú xóm 2 Đặng Sơn, xã Đô Lương) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trần Hiếu - CTV Hoàng Tá/VOV-ĐBSCL
Triệt phá chuyên án 426C, bóc gỡ đường dây mua bán ma túy xuyên biên giới

VOV.VN - Công an tỉnh Điện Biên vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công chuyên án 426C, bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, xuyên biên giới, thu giữ 10kg nhựa thuốc phiện cùng nhiều tang vật liên quan.

VOV.VN - Công an tỉnh Điện Biên vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công chuyên án 426C, bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, xuyên biên giới, thu giữ 10kg nhựa thuốc phiện cùng nhiều tang vật liên quan.

Bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây mua bán ma tuý tại Hải Phòng

VOV.VN - Công an phường Ngô Quyền (TP Hải Phòng) vừa triệt phá ổ nhóm mua bán ma tuý, tạm giữ hình sự 6 đối tượng liên quan.

VOV.VN - Công an phường Ngô Quyền (TP Hải Phòng) vừa triệt phá ổ nhóm mua bán ma tuý, tạm giữ hình sự 6 đối tượng liên quan.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long: Xã, phường không ma tuý là then chốt giảm tội phạm

VOV.VN - Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, việc xây dựng “xã, phường không ma tuý” là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính quyết định trong kéo giảm tội phạm, trong đó cần tập trung triệt tiêu “nguồn cầu” bằng việc quản lý chặt người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma tuý.

VOV.VN - Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, việc xây dựng “xã, phường không ma tuý” là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính quyết định trong kéo giảm tội phạm, trong đó cần tập trung triệt tiêu “nguồn cầu” bằng việc quản lý chặt người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma tuý.

