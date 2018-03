Khởi tố bổ sung tội danh với ông bố hành hạ con trai 10 tuổi

Ngày 12/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) đã hoàn tất hồ sơ khởi tố bổ sung thêm tội danh “Cố ý gây thương tích” đối với Trần Hoài Nam (35 tuổi, ở phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội) – người đã hành hạ con trai dã man khiến dư luận rúng động. Trong ảnh: Đối tượng Nam thực nghiệm lại những lúc đánh bé K. (Ảnh: Zing) Trước đó, chiều ngày 5/12/2017, con trai của Nam là cháu Trần Gia K. (10 tuổi) do bị bố đẻ và mẹ kế hành hạ dã man, cháu không chịu đựng nổi nên đã bỏ trốn về gia đình ông bà nội ở Hoàng Hoa Thám (Ba Đình, Hà Nội) kêu cứu. Thời điểm đó, trên cơ thể cháu vẫn còn nhiều vết bầm tím… Trong ảnh: Nam tái hiện hiện lại vụ việc. (Ảnh: An ninh Thủ đô) Cơ quan công an ngay sau đó đã vào cuộc điều tra, và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam hai tháng đối với nam về hành vi ngược đãi, hành hạ con trai mình. Cùng với đó, cơ quan chức năng cũng tiến hành khởi tố bị can đối với với Phạm Thị Tú Trinh (34 tuổi, mẹ kế của bé K.), nhưng cho Trinh được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Trong ảnh: Chiếc roi dùng để dạy dỗ con được Nam làm bằng 4 chiếc móc áo bằng sắt. (ảnh: ANTĐ) Đối tượng Nam còn dùng thìa múc canh đánh vào phần đầu của con trai. (Ảnh: ANTĐ) Không chỉ đánh ở ngoài phòng khách, Nam còn lôi con vào bếp để đánh đập. Trong ảnh: Đối tượng Nam cùng những dụng cụ được cho là đã sử dụng để hành hạ chính con đẻ của mình. (Ảnh: Dân Trí) Không chỉ dùng roi vọt, thìa đập vào đầu, người bố mất nhân tính còn thẳng chân đá vào con khiến cháu bị gẫy nhiều xương sườn. (Ảnh: ANTĐ) Do bố mẹ chia tay nên cháu T.N.K (10 tuổi), được bố là Trần Hoài Nam đưa đi ở cùng mẹ kế. Tối 5/12/2017, cháu K. bất ngờ tìm về nhà bà nội ở đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, trong tình trạng hoảng sợ, sút cân trầm trọng. (Hình ảnh bé K. cách đây gần 2 năm (ảnh trái) và hình ảnh bé hiện tại khiến nhiều người không nhận ra em. (Ảnh: Saostar) Ngay sau đó, bé trai đã được người thân đưa đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, tâm lý. Trong ảnh: Cháu K. từ một đứa trẻ mập mạp 40kg, nay chỉ còn 20kg và bị nhiều vết thương trên người. (Ảnh: Kiến Thức) Nhiều dấu tích còn in hằn trên cơ thể bé trai mới 10 tuổi. (Ảnh: Dân Trí) Theo lời kể của cháu K., thời gian ở với bố đẻ và mẹ kế, cháu thường xuyên bị đánh. Trong ảnh: Nam tái hiện hiện lại vụ việc. (Ảnh:Zing) Theo lời kể của K, cháu có 5.000 đồng và được ai đó cho thêm 2.000 đồng, thế là cháu đi xe buýt một mạch từ nhà trọ của bố về với bà nội để cầu cứu, lánh nạn. Cháu K. tường trình, thời gian ở với bố đẻ và dì, em thường xuyên bị đánh. Trong ảnh: Phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy (khoanh đỏ) - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps/Zing Tối 6/12/2017, Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã tạm giữ hình sự và thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Trần Hoài Nam (SN 1983, trú tại phường Nghĩa Đô), kẻ đã nhẫn tâm hành hạ con trai 10 tuổi của mình trong thời gian dài. Trong ảnh: Trần Hoài Nam tại cơ quan công an. (ảnh: Dân Trí)./.

