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Khởi tố cặp vợ chồng chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng từ bán đất ở Thái Nguyên

Thứ Tư, 14:16, 01/07/2026
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VOV.VN - Nhận 2,45 tỷ đồng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng không thể tách thửa theo quy định, vợ chồng Nguyễn Thị Thu và Trần Hải Sơn bị khởi tố vì bị cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 1,9 tỷ đồng của bên mua.

Ngày 1/7, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu (SN 1978) và Trần Hải Sơn (SN 1971), cùng trú tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên để điều tra về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo quy định của Bộ luật Hình sự.

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Trần Hải Sơn và Nguyễn Thị Thu tại cơ quan công an

Theo kết quả điều tra, vào cuối tháng 12/2024, Thu và Sơn thỏa thuận chuyển nhượng cho bà Dương Thị Lan Hoa (SN 1968) và ông Phan Thanh Bình (SN 1968), cùng trú tại tổ Phú Xá 3, phường Tích Lương, một phần diện tích đất ở thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình.

Sau khi thống nhất việc mua bán, bà Hoa và ông Bình đã nhiều lần giao tiền cho Thu và Sơn với tổng số 2,45 tỷ đồng để các bị can thực hiện việc giải chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tách thửa và hoàn tất các thủ tục sang tên theo thỏa thuận.

Quá trình điều tra xác định, sau khi nhận tiền, Thu và Sơn không thể thực hiện việc tách thửa do thửa đất không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Thay vì thông báo sự việc để cùng bên mua tìm hướng giải quyết hoặc hoàn trả số tiền đã nhận, hai bị can tiếp tục đưa ra nhiều lý do nhằm kéo dài thời gian, tạo niềm tin rằng việc chuyển nhượng vẫn đang được thực hiện.

Đáng chú ý, khi biết việc tách thửa không thể tiến hành và lo ngại bên mua yêu cầu cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp bảo đảm nhằm thu hồi tài sản, Thu và Sơn đã làm thủ tục tặng cho toàn bộ quyền sử dụng thửa đất cho con gái.

Sau đó, quyền sử dụng đất tiếp tục được sử dụng để thế chấp vay vốn ngân hàng. Việc chuyển dịch quyền sở hữu này khiến tài sản không còn khả năng bảo đảm nghĩa vụ hoàn trả số tiền còn nợ, gây thiệt hại cho người bị hại khoảng 1,9 tỷ đồng.

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Điều tra viên làm việc với các bị can của vụ án.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, vụ án là bài học cảnh báo đối với người dân khi tham gia các giao dịch mua bán bất động sản, đặc biệt là những tài sản có giá trị lớn.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ tình trạng pháp lý của bất động sản, kiểm tra điều kiện tách thửa, thế chấp và các quyền liên quan trước khi giao dịch; đồng thời thực hiện việc thanh toán theo đúng tiến độ, có biện pháp bảo đảm và lập đầy đủ hồ sơ, chứng từ theo quy định để hạn chế rủi ro.

Việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng sẽ góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, bảo đảm môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Danh Thiết/VOV.VN
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