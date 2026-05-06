Truy tìm 2 đối tượng liên quan đến các vụ lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ ở Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đang xác minh, giải quyết đơn tố giác đối với Nguyễn Thị Hương (SN 1977; thường trú tại Tổ 15, phường Đống Đa, TP Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo nội dung đơn tố giác, Nguyễn Thị Hương đã nhận số tiền 1 tỷ đồng với cam kết “chạy” vào học tại một trường Cao đẳng An ninh. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, đối tượng không thực hiện được cam kết và cũng không hoàn trả lại số tiền đã nhận. Vụ việc được xác định xảy ra tại phường Cầu Giấy, Hà Nội.

Đối tượng Nguyễn Thị Hương

Quá trình xác minh, cơ quan công an chưa xác định được nơi ở hiện tại của Nguyễn Thị Hương. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy tìm đối tượng.

Người dân nếu phát hiện hoặc biết thông tin về Nguyễn Thị Hương, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội qua số điện thoại: 0983.610.186, hoặc liên hệ với cơ quan công an gần nhất để phối hợp xử lý theo quy định.

Cùng ngày, Công an TP Hà Nội cũng đang xác minh đơn tố giác đối với Đỗ Ngọc Tân (SN 1990; thường trú tại thôn Đặng Xá, xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an chưa xác định được nơi ở hiện tại của Đỗ Ngọc Tân. Do đó, quyết định truy tìm đối tượng đã được ban hành nhằm phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc.

Đối tượng Đỗ Ngọc Tân

Người dân khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến Đỗ Ngọc Tân, đề nghị liên hệ ngay với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội qua số điện thoại: 0915.812.222 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo “chạy” việc, chạy trường, đặc biệt là những lời hứa hẹn không có căn cứ pháp lý rõ ràng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần kịp thời trình báo cơ quan chức năng để được hỗ trợ, tránh thiệt hại về tài sản.