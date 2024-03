Khởi tố cha dượng đánh dã man bé trai 9 tuổi ở Bình Phước

Nóng 24h: Vụ bé trai 3 tuổi bị sát hại ở Hà Nội, khởi tố nghi phạm

VOV.VN - Ngày 15/2, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng (Phó Giám đốc Công an Hà Nội) thông tin, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can về tội Giết người với nghi can sát hại bé trai 3 tuổi ở thôn Lai Cách, xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội. Danh tính và động cơ gây án của bị can chưa được thông tin.