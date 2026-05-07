  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Khởi tố cựu cán bộ địa chính xã lừa "chạy" sổ đỏ, chiếm đoạt 250 triệu đồng

Thứ Năm, 16:42, 07/05/2026
VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố, bắt tạm giam Vũ Bá Đoạt, cựu cán bộ địa chính xã để điều tra hành vi nhận tiền "chạy" thủ tục đất đai rồi chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Vừa qua, Công an xã Cẩm Giàng (thành phố Hải Phòng) nhận được đơn tố giác, tố cáo ông Vũ Bá Đoạt (sinh năm 1983, trú tại thôn Lương Xá, xã Cẩm Giàng, thành phố Hải Phòng) về hành vi chiếm đoạt tài sản. Công an xã đã nhanh chóng áp dụng biện pháp xác minh làm rõ nội dung.

Kết quả xác định, cuối năm 2024, ông Vũ Bá Đoạt (khi đó là cán bộ địa chính xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương cũ) có hành vi nhận tiền của người dân để làm thủ tục hợp pháp hóa thửa đất khi chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận.

Các cơ quan chức năng triển khai quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam bị can đối với Vũ Bá Đoạt. (Ảnh: Công an xã Cẩm Giàng)

Lợi dụng chức vụ, ông Vũ Bá Đoạt đã nhận trước 250 triệu đồng trong tổng chi phí 500 triệu đồng và cam kết sau 4 tháng có kết quả. Nhưng sau khi nhận tiền, ông Vũ Bá Đoạt không thực hiện, sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân và không còn khả năng hoàn trả.

Qua điều tra, Công an xã Cẩm Giàng xác định ông Vũ Bá Đoạt có dấu hiệu hành vi chiếm đoạt tài sản nên đã chuyển toàn bộ hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng.

Ngày 1/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam bị can đối với Vũ Bá Đoạt. Sau khi các Quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 12 phê chuẩn, ngày 4/5/2026, Điều tra viên bố trí tại Công an xã Cẩm Giàng phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Bá Đoạt.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đang mở rộng điều tra các hành vi khác của ông Vũ Bá Đoạt và xử lý theo quy định.

Bắt tạm giam cựu cán bộ địa chính lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trần Nguyễn Minh Nguyệt, nguyên cán bộ địa chính - xây dựng UBND phường Tam Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cũ (nay là phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai).

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
Tin liên quan

Bắt nhóm lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm
Bắt nhóm lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ 61 người trong nhóm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia với phương thức, thủ đoạn đặc biệt tinh vi.

Mánh khóe ép doanh nghiệp chi tiền trong vụ án cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan
Mánh khóe ép doanh nghiệp chi tiền trong vụ án cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan

VOV.VN - Để ép doanh nghiệp phải chi tiền "bôi trơn", các bị can đã xây dựng những quy trình rào cản mà doanh nghiệp không thể tự xin được.

Khởi tố cha dượng bạo hành bé gái dẫn đến tử vong ở Hà Nội
Khởi tố cha dượng bạo hành bé gái dẫn đến tử vong ở Hà Nội

VOV.VN - Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004, trú Ninh Bình) vừa bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi Giết người, trong vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành đến tử vong tại Hà Nội.

