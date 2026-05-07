Khởi tố cựu cán bộ địa chính xã lừa "chạy" sổ đỏ, chiếm đoạt 250 triệu đồng

Vừa qua, Công an xã Cẩm Giàng (thành phố Hải Phòng) nhận được đơn tố giác, tố cáo ông Vũ Bá Đoạt (sinh năm 1983, trú tại thôn Lương Xá, xã Cẩm Giàng, thành phố Hải Phòng) về hành vi chiếm đoạt tài sản. Công an xã đã nhanh chóng áp dụng biện pháp xác minh làm rõ nội dung.

Kết quả xác định, cuối năm 2024, ông Vũ Bá Đoạt (khi đó là cán bộ địa chính xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương cũ) có hành vi nhận tiền của người dân để làm thủ tục hợp pháp hóa thửa đất khi chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận.

Các cơ quan chức năng triển khai quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam bị can đối với Vũ Bá Đoạt. (Ảnh: Công an xã Cẩm Giàng)

Lợi dụng chức vụ, ông Vũ Bá Đoạt đã nhận trước 250 triệu đồng trong tổng chi phí 500 triệu đồng và cam kết sau 4 tháng có kết quả. Nhưng sau khi nhận tiền, ông Vũ Bá Đoạt không thực hiện, sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân và không còn khả năng hoàn trả.

Qua điều tra, Công an xã Cẩm Giàng xác định ông Vũ Bá Đoạt có dấu hiệu hành vi chiếm đoạt tài sản nên đã chuyển toàn bộ hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng.

Ngày 1/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam bị can đối với Vũ Bá Đoạt. Sau khi các Quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 12 phê chuẩn, ngày 4/5/2026, Điều tra viên bố trí tại Công an xã Cẩm Giàng phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Bá Đoạt.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đang mở rộng điều tra các hành vi khác của ông Vũ Bá Đoạt và xử lý theo quy định.