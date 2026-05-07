Khởi tố cha dượng bạo hành bé gái dẫn đến tử vong ở Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004, trú tại Ninh Bình) để điều tra, làm rõ về tội Giết người.

Bị can Nguyễn Minh Hiệp

Trước đó ngày 3/5, Bệnh viện E tiếp nhận cháu B.T.H. (SN 2022) vào cấp cứu trong tình trạng ngừng tuần hoàn, hôn mê sâu, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím. Kết luận giám định pháp y sơ bộ cho thấy tỷ lệ tổn thương cơ thể lên tới 99%. Chiều 6/5, cháu bé không qua khỏi do thương tích quá nặng.

Theo điều tra, ngày 3/5, Hiệp và T. (mẹ cháu bé, sống cùng nhà trọ với Hiệp) đã có hành vi bạo hành, đánh đập cháu H. Sau đó hai đối tượng bỏ cháu tại phòng trọ thuộc phường Phú Diễn, TP Hà Nội. Khi Hiệp quay về, thấy tình trạng cháu H. trở nặng nên đã sơ cứu, đưa cháu bé đi bệnh viện nhưng nạn nhân đã không qua khỏi do thương tích quá nặng.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm của B.T.T (SN 2006, trú tại Tuyên Quang), là mẹ của cháu bé. Tại cơ quan điều tra, Hiệp và T. khai đã nhiều lần bạo hành cháu bé, đỉnh điểm là sự việc xảy ra ngày 3/5 dẫn đến cháu bé tử vong.