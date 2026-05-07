中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khởi tố cha dượng bạo hành bé gái dẫn đến tử vong ở Hà Nội

Thứ Năm, 12:39, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004, trú Ninh Bình) vừa bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi Giết người, trong vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành đến tử vong tại Hà Nội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004, trú tại Ninh Bình) để điều tra, làm rõ về tội Giết người. 

khoi to cha duong bao hanh be gai dan den tu vong o ha noi hinh anh 1
Bị can Nguyễn Minh Hiệp 

Trước đó ngày 3/5, Bệnh viện E tiếp nhận cháu B.T.H. (SN 2022) vào cấp cứu trong tình trạng ngừng tuần hoàn, hôn mê sâu, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím. Kết luận giám định pháp y sơ bộ cho thấy tỷ lệ tổn thương cơ thể lên tới 99%. Chiều 6/5, cháu bé không qua khỏi do thương tích quá nặng.

Theo điều tra, ngày 3/5, Hiệp và T. (mẹ cháu bé, sống cùng nhà trọ với Hiệp) đã có hành vi bạo hành, đánh đập cháu H. Sau đó hai đối tượng bỏ cháu tại phòng trọ thuộc phường Phú Diễn, TP Hà Nội. Khi Hiệp quay về, thấy tình trạng cháu H. trở nặng nên đã sơ cứu, đưa cháu bé đi bệnh viện nhưng nạn nhân đã không qua khỏi do thương tích quá nặng.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm của B.T.T (SN 2006, trú tại Tuyên Quang), là mẹ của cháu bé. Tại cơ quan điều tra, Hiệp và T. khai đã nhiều lần bạo hành cháu bé, đỉnh điểm là sự việc xảy ra ngày 3/5 dẫn đến cháu bé tử vong. 

Trọng Phú/VOV.VN
Tag: bạo hành trẻ em Hà Nội công an Hà Nội bạo lực gia đình
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Làm rõ vụ cha dượng bạo hành con riêng của vợ tại TP.HCM
Làm rõ vụ cha dượng bạo hành con riêng của vợ tại TP.HCM

VOV.VN - Công an phường Dĩ An, TP.HCM (trước là TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cho biết đang tiến hành củng cố hồ sơ, làm rõ vụ việc một thiếu niên bị cha dượng bạo hành.

Làm rõ vụ cha dượng bạo hành con riêng của vợ tại TP.HCM

Làm rõ vụ cha dượng bạo hành con riêng của vợ tại TP.HCM

VOV.VN - Công an phường Dĩ An, TP.HCM (trước là TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cho biết đang tiến hành củng cố hồ sơ, làm rõ vụ việc một thiếu niên bị cha dượng bạo hành.

Bé 2 tuổi bị bạo hành đã qua nguy kịch, sức khỏe dần ổn định
Bé 2 tuổi bị bạo hành đã qua nguy kịch, sức khỏe dần ổn định

VOV.VN - Liên quan vụ bé trai 2 tuổi bị mẹ ruột và người chồng “hờ” bạo hành nghiêm trọng tại xã Hòa Hiệp, TP.HCM, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch, không còn phải điều trị tại khoa hồi sức tích cực.

Bé 2 tuổi bị bạo hành đã qua nguy kịch, sức khỏe dần ổn định

Bé 2 tuổi bị bạo hành đã qua nguy kịch, sức khỏe dần ổn định

VOV.VN - Liên quan vụ bé trai 2 tuổi bị mẹ ruột và người chồng “hờ” bạo hành nghiêm trọng tại xã Hòa Hiệp, TP.HCM, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch, không còn phải điều trị tại khoa hồi sức tích cực.

Bắt khẩn cấp “vợ chồng hờ” bạo hành, khiến bé trai 2 tuổi nguy kịch
Bắt khẩn cấp “vợ chồng hờ” bạo hành, khiến bé trai 2 tuổi nguy kịch

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa bắt khẩn cấp cặp “vợ chồng hờ” nhiều lần dùng cây tre bạo hành bé trai 2 tuổi, khiến nạn nhân đa chấn thương nặng.

Bắt khẩn cấp “vợ chồng hờ” bạo hành, khiến bé trai 2 tuổi nguy kịch

Bắt khẩn cấp “vợ chồng hờ” bạo hành, khiến bé trai 2 tuổi nguy kịch

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa bắt khẩn cấp cặp “vợ chồng hờ” nhiều lần dùng cây tre bạo hành bé trai 2 tuổi, khiến nạn nhân đa chấn thương nặng.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật