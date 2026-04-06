Khởi tố cựu lãnh đạo công ty Bảo Tín Minh Châu - ông Vũ Minh Châu

Chiều 6/4, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong Quý I/2026 và một số vụ án, vụ việc điển hình trên địa bàn TP Hà Nội. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội dự và chủ trì Hội nghị.

Trong số đó, có vụ án Vi phạm quy định về kế toán xảy ra ở Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Theo tài liệu điều tra, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu hoạt động sản xuất, mua bán, kinh doanh vàng, trang sức do ông Vũ Minh Châu làm Tổng giám đốc, đại diện theo Pháp luật. Từ ngày 28/10/2024 đến nay, Công ty thay đổi người đại diện theo pháp luật từ ông Vũ Minh Châu sang bà Phạm Lan Anh.

Ông Vũ Minh Châu

Căn cứ các tài liệu điều tra thu thập được, bước đầu, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội xác định: Trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu và Vũ Minh Tú (Trưởng ban trợ lý độc lập) đã chỉ đạo các nhân viên bộ phận kế toán sử dụng 2 hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế gồm: Phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel để quản lý theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế; Phần mềm kế toán Misa để kê khai báo cáo thuế.

Từ nửa cuối năm 2024 đến nay, để tránh sự kiểm tra của Cơ quan chức năng, ông Vũ Minh Châu chỉ đạo Vũ Minh Tú và các nhân viên trong công ty xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro, đồng thời chuyển sang sử dụng hệ thống Exel cùng phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý, theo dõi việc mua bán hàng hóa, dữ liệu được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra, tổng hợp lại trước khi đẩy lên phần mềm kế toán Misa để khai báo thuế.

Theo dữ liệu được trích xuất trong giai đoạn 2020-2023 trên phần mềm Hivi của Công ty, bước đầu, Cơ quan điều tra xác định: Doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến năm 2023 là khoảng 13.700 tỷ đồng, chênh lệch so với báo cáo Thuế của Công ty là khoảng 9.700 tỷ đồng; gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là khoảng 150 tỷ đồng. Kết quả khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc, các địa điểm hoạt động của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu và các đối tượng có liên quan đã thu giữ: 23,3 tỉ đồng tiền mặt, 7 quyển sổ đỏ cùng nhiều tài liệu, đồ vật và một số lượng lớn kim loại màu vàng, màu bạc.

Ngày 2/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú và 2 nhân viên kế toán của Công ty về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các vi phạm, sai phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội tại Hội nghị. (Ảnh: Trọng Phú)

Ông Vũ Minh Châu (sinh năm 1953) là người sáng lập và điều hành công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu. Đến tháng 10/2024, ông Minh Châu không còn là người đại diện pháp luật của Bảo Tín Minh Châu, thay vào đó là bà Phạm Lan Anh, hiện là Tổng Giám đốc của công ty này.

Trả lời báo chí, bà Phạm Lan Anh, Tổng Giám đốc Bảo Tín Minh Châu cho biết, hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định. Mọi nghĩa vụ tài chính, quyền lợi của khách hàng , đối tác vẫn được đảm bảo thực hiện đầy đủ theo đúng quy định. Trước những thông tin liên quan đến một số cá nhân trong ban lãnh đạo, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã phát đi thông cáo chính thức, khẳng định đang phối hợp đầy đủ với cơ quan chức năng theo đúng quy định.

Đại diện Bảo Tín Minh Châu cho biết cam kết sẽ khắc phục triệt để những tồn tại trước đây, tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị, tăng cường kiểm soát nội bộ và tuân thủ nghiêm ngặt hơn nữa những quy định của pháp luật với mục tiêu cao nhất là ổn định hoạt động.