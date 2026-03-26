Bảo Tín Minh Châu thông tin việc công an bất ngờ xuất hiện tại các cơ sở kinh doanh

Thứ Năm, 07:41, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước thông tin lan truyền về việc các cửa hàng tạm ngừng hoạt động, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã chính thức lên tiếng. Doanh nghiệp khẳng định chỉ tạm dừng để phối hợp xác minh và sẽ hoạt động trở lại bình thường từ 12h ngày 26/3.

Chiều 25/3/2026, các cửa hàng của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu (BTMC) tại Hà Nội tạm ngừng giao dịch, khiến nhiều khách hàng băn khoăn.

Trước diễn biến này, BTMC đã phát đi thông cáo báo chí nhằm làm rõ sự việc. Theo doanh nghiệp, việc tạm dừng giao dịch tại một số cửa hàng trong chiều 25/3 là để phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình xác minh, làm rõ một số thông tin liên quan.

bao tin minh chau thong tin viec cong an bat ngo xuat hien tai cac co so kinh doanh hinh anh 1

BTMC cho biết, toàn bộ hệ thống cửa hàng sẽ mở cửa trở lại và phục vụ khách hàng từ 12h ngày 26/3/2026. Doanh nghiệp đồng thời khẳng định tiếp tục đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, đối tác cũng như người lao động.

Đại diện BTMC nhấn mạnh, với gần 40 năm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc đá quý, doanh nghiệp luôn đặt uy tín lên hàng đầu. Các sản phẩm của công ty được cam kết đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về tuổi vàng, khối lượng và chất lượng theo quy định, là cơ sở xác định giá trị sản phẩm trên thị trường.

“Trong bất kỳ trường hợp nào, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về giá trị tài sản đã và đang giao dịch tại BTMC”, thông cáo nêu rõ.

bao tin minh chau thong tin viec cong an bat ngo xuat hien tai cac co so kinh doanh hinh anh 2

Doanh nghiệp cũng khuyến nghị các cơ quan báo chí, khách hàng và đối tác tiếp nhận thông tin từ các kênh chính thức, đồng thời thận trọng với những nội dung chưa được kiểm chứng lan truyền trên mạng xã hội.

BTMC cho biết sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin liên quan qua hệ thống truyền thông chính thức và bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, đồng hành từ khách hàng và đối tác trong thời gian tới.

 

Ánh Phương/VOV.VN
Nóng 24h ngày 26/3: Sau chuyển hồ sơ, công an làm việc tại Bảo Tín Minh Châu
Nóng 24h ngày 26/3: Sau chuyển hồ sơ, công an làm việc tại Bảo Tín Minh Châu

VOV.VN - Sau khi hồ sơ vi phạm bị chuyển sang Bộ Công an, chiều 25/3, loạt cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội bất ngờ đóng cửa khi lực lượng công an xuất hiện khám xét, thu giữ tài liệu. Động thái này diễn ra sau kết luận thanh tra phát hiện dấu hiệu vi phạm hình sự, khiến nhiều khách hàng ngỡ ngàng phải rời đi

Nóng 24h ngày 26/3: Sau chuyển hồ sơ, công an làm việc tại Bảo Tín Minh Châu

Nóng 24h ngày 26/3: Sau chuyển hồ sơ, công an làm việc tại Bảo Tín Minh Châu

VOV.VN - Sau khi hồ sơ vi phạm bị chuyển sang Bộ Công an, chiều 25/3, loạt cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội bất ngờ đóng cửa khi lực lượng công an xuất hiện khám xét, thu giữ tài liệu. Động thái này diễn ra sau kết luận thanh tra phát hiện dấu hiệu vi phạm hình sự, khiến nhiều khách hàng ngỡ ngàng phải rời đi

Lực lượng công an xuất hiện tại các trụ sở Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội
Lực lượng công an xuất hiện tại các trụ sở Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội

VOV.VN - Ngày 25/3, một số cửa hàng vàng của Bảo Tín Minh Châu tại TP Hà Nội bất ngờ tạm dừng giao dịch, đóng kín cửa. Nhiều cán bộ công an xuất hiện tại đây, thu hút sự chú ý của người dân.

Lực lượng công an xuất hiện tại các trụ sở Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội

Lực lượng công an xuất hiện tại các trụ sở Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội

VOV.VN - Ngày 25/3, một số cửa hàng vàng của Bảo Tín Minh Châu tại TP Hà Nội bất ngờ tạm dừng giao dịch, đóng kín cửa. Nhiều cán bộ công an xuất hiện tại đây, thu hút sự chú ý của người dân.

Giá vàng SJC chênh gần 30 triệu đồng/lượng: Có nên mua hay chờ hạ nhiệt?
Giá vàng SJC chênh gần 30 triệu đồng/lượng: Có nên mua hay chờ hạ nhiệt?

VOV.VN - Giá vàng trong nước đang neo ở mức cao, tạo ra mức chênh gần 30 triệu đồng/lượng so với giá vàng thế giới. Nhiều nhà đầu tư băn khoăn, liệu có nên mua vàng vào lúc này hay không? Việc ra quyết định càng khó khi thị trường vàng quốc tế biến động mạnh trong bối cảnh địa chính trị đang ở giai đoạn đầy rủi ro.

Giá vàng SJC chênh gần 30 triệu đồng/lượng: Có nên mua hay chờ hạ nhiệt?

Giá vàng SJC chênh gần 30 triệu đồng/lượng: Có nên mua hay chờ hạ nhiệt?

VOV.VN - Giá vàng trong nước đang neo ở mức cao, tạo ra mức chênh gần 30 triệu đồng/lượng so với giá vàng thế giới. Nhiều nhà đầu tư băn khoăn, liệu có nên mua vàng vào lúc này hay không? Việc ra quyết định càng khó khi thị trường vàng quốc tế biến động mạnh trong bối cảnh địa chính trị đang ở giai đoạn đầy rủi ro.

