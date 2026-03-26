Bảo Tín Minh Châu thông tin việc công an bất ngờ xuất hiện tại các cơ sở kinh doanh

Chiều 25/3/2026, các cửa hàng của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu (BTMC) tại Hà Nội tạm ngừng giao dịch, khiến nhiều khách hàng băn khoăn.

Trước diễn biến này, BTMC đã phát đi thông cáo báo chí nhằm làm rõ sự việc. Theo doanh nghiệp, việc tạm dừng giao dịch tại một số cửa hàng trong chiều 25/3 là để phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình xác minh, làm rõ một số thông tin liên quan.

BTMC cho biết, toàn bộ hệ thống cửa hàng sẽ mở cửa trở lại và phục vụ khách hàng từ 12h ngày 26/3/2026. Doanh nghiệp đồng thời khẳng định tiếp tục đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, đối tác cũng như người lao động.

Đại diện BTMC nhấn mạnh, với gần 40 năm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc đá quý, doanh nghiệp luôn đặt uy tín lên hàng đầu. Các sản phẩm của công ty được cam kết đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về tuổi vàng, khối lượng và chất lượng theo quy định, là cơ sở xác định giá trị sản phẩm trên thị trường.

“Trong bất kỳ trường hợp nào, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về giá trị tài sản đã và đang giao dịch tại BTMC”, thông cáo nêu rõ.

Doanh nghiệp cũng khuyến nghị các cơ quan báo chí, khách hàng và đối tác tiếp nhận thông tin từ các kênh chính thức, đồng thời thận trọng với những nội dung chưa được kiểm chứng lan truyền trên mạng xã hội.

BTMC cho biết sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin liên quan qua hệ thống truyền thông chính thức và bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, đồng hành từ khách hàng và đối tác trong thời gian tới.