Hôm nay công bố thông tin vụ án xảy ra ở Bảo Tín Minh Châu

Hôm nay 6/4, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong Quý I/2026 và một số vụ án, vụ việc điển hình trên địa bàn TP Hà Nội.

Trong số đó, có vụ án Vi phạm quy định về kế toán xảy ra ở Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ngoài ra, có vụ vi phạm quy định về an toàn thực phẩm; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; giả mạo trong công tác xảy ra tại Hà Nội và các địa phương.

Cơ quan công an làm việc tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông, Hà Nội.

Vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, làm sai lệch hồ sơ vụ án và đánh bạc, phát hiện ngày 7/6/2025 tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số đơn vị liên quan. Cuối cùng cảnh báo những thủ đoạn hoạt động của các đối tượng quốc tịch nước ngoài trên địa bàn TP Hà Nội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia.

Trước đó trong ngày 25/3, một số cơ sở của Bảo Tín Minh Châu đã tạm ngừng giao dịch do bị cơ quan điều tra khám xét. Trong đó có 2 cơ sở trên phố Trần Nhân Tông, 1 ở phố Mai Hắc Đế và 1 cơ sở trên đường Cầu Giấy.

Đến 12h trưa ngày 26/3, toàn bộ hệ thống cửa hàng Bảo Tín Minh Châu đã mở cửa phục vụ khách hàng, đồng thời doanh nghiệp này cam kết tiếp tục đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, đối tác cũng như người lao động.