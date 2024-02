Khởi tố, điều tra 8 bị can trong vụ đào tạo nghề lao động nông thôn

VOV.VN - Ngày 21/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, khám xét nơi làm việc, nơi ở đối với 8 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.