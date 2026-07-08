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Triệt phá ổ nhóm người Trung Quốc thuê trụ sở ở Bắc Ninh để lừa đảo

Thứ Tư, 14:16, 08/07/2026
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VOV.VN - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phát hiện, triệt phá một ổ nhóm gồm 11 đối tượng quốc tịch Trung Quốc thuê nhà tại phường Võ Cường để lừa đảo trên không gian mạng.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, công an các địa phương mở đợt rà soát toàn diện cơ sở lưu trú, khu nhà cho thuê có người nước ngoài cư trú. Đồng thời tăng cường nắm tình hình, sàng lọc trường hợp có dấu hiệu nghi vấn để kịp thời phát hiện, đấu tranh.

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Lực lượng công an kiểm tra thiết bị do các đối tượng sử dụng để lừa đảo qua mạng

Ngày 2/7, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng An ninh điều tra và Công an phường Võ Cường kiểm tra một căn nhà tại khu 1, phường Võ Cường. Qua đó phát hiện 11 đối tượng quốc tịch Trung Quốc đang sử dụng nhiều thiết bị điện tử có dấu hiệu tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Tang vật thu giữ gồm 11 máy tính xách tay, 12 điện thoại di động cùng dữ liệu điện tử phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, thủ đoạn của nhóm tội phạm là lợi dụng mạng xã hội Facebook tiếp cận nạn nhân (chủ yếu là công dân Pháp). Bọn chúng tổ chức vận hành sàn thương mại điện tử giả mạo mang tên "Lucky Coin Mall" và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, tạo mối quan hệ với nạn nhân theo kịch bản được chuẩn bị sẵn.

Sau khi tạo dựng được lòng tin, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân tham gia những nhóm Telegram được dàn dựng sẵn với hàng loạt tài khoản làm mồi nhử, qua việc khoe lợi nhuận cao từ việc đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả.

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Cán bộ Công an tỉnh lấy lời khai ban đầu của một đối tượng trong nhóm lừa đảo

Tin tưởng vào các thông tin giả mạo, nhiều nạn nhân đã chuyển tiền đầu tư với số tiền ngày càng lớn. Khi có yêu cầu rút tiền, các đối tượng liên tục đưa ra lý do như phải nộp thuế, phí xác minh, phí mở khóa tài khoản hoặc tài khoản đang bị đóng băng để buộc nạn nhân tiếp tục chuyển tiền trước khi cắt đứt liên lạc. Sau khi chiếm đoạt được tài sản, nhóm đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi rửa tiền thông qua tiền điện tử nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.

Quá trình điều tra cho thấy, các đối tượng hoạt động theo mô hình khép kín, có sự phân công vai trò rõ ràng từ khâu tìm kiếm khách hàng, trò chuyện, tạo lòng tin, hướng dẫn đầu tư đến quản lý dòng tiền. Việc sử dụng phần mềm dịch ngôn ngữ, mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin và tiền điện tử cho thấy thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, mang tính xuyên quốc gia, gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện và xử lý.

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Các đối tượng tại thời điểm phát hiện vi phạm

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng trong vụ án trên. Đồng thời tổ chức truy vết dòng tiền và xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Giang/VOV.VN
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