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Khởi tố đối tượng lừa đảo giới thiệu việc làm, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng

Thứ Năm, 20:57, 09/07/2026
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VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Quang Vinh (SN 1997), trú tại phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, Vinh và anh T.L.Q.K. là bạn bè quen biết từ trước. Biết anh K. có nhu cầu tìm việc làm nên Vinh đã đưa ra thông tin gian dối là có thể xin việc vào hệ thống Bách Hóa Xanh, đồng thời yêu cầu anh K. cung cấp thông tin cá nhân, chuyển tiền để làm hồ sơ và mua đồng phục.

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Điều tra viên làm việc với đối tượng Đặng Quang Vinh-   Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Để tạo lòng tin, Đặng Quang Vinh sử dụng các tài khoản Zalo giả mạo nhân viên tuyển dụng của hệ thống Bách Hóa Xanh, Thế Giới Di Động, liên tục đưa ra nhiều lý do như đóng phí ký quỹ, mua máy tính, học nghiệp vụ, điều chuyển vị trí công tác, hoàn thiện hồ sơ... rồi yêu cầu bị hại chuyển tiền. Tin tưởng các thông tin trên, từ tháng 8/2023 đến tháng 10/2024, anh K. đã nhiều lần chuyển tiền vào 28 tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của Vinh với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Sau khi nhận được tiền, Vinh không bố trí việc làm như cam kết mà cắt đứt liên lạc và rời khỏi địa phương. Nghi ngờ bị lừa đảo, bị hại đã trình báo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ.

Ngay sau khi tiếp nhận tố giác, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ vụ việc. Quá trình làm việc, mặc dù ban đầu Đặng Quang Vinh quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội, song trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo.

 Vinh khai do thua lỗ khi chơi game bài trực tuyến nên nảy sinh ý định lừa đảo bằng hình thức nhận tiền “chạy việc”. Toàn bộ số tiền hơn 1,3 tỷ đồng sau khi chiếm đoạt được Vinh sử dụng để chơi game bài trực tuyến, trả nợ và chi tiêu cá nhân.  

 

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
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