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Khởi tố đối tượng điều hành phòng khám Việt Nhật CB lừa dối khách hàng

Thứ Tư, 12:21, 05/08/2026
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VOV.VN - Phòng khám Việt Nhật CB bị điều tra sau khi đối tượng điều hành quảng cáo sai sự thật, khám chữa bệnh trái phép, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lâm Văn Tướng (sinh năm 1992, trú tại xã Nhơn Mỹ, thành phố Cần Thơ) về tội Lừa dối khách hàng theo Điều 198 Bộ luật Hình sự.

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Cơ quan An ninh điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp phòng khám Việt Nhật CB

Trước đó, ngày 23/7/2026, Sở Y tế tỉnh Cao Bằng phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền Việt Nhật CB tại phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vi phạm như: người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật không có mặt tại cơ sở; khám, chữa bệnh vượt quá phạm vi được cấp phép; không niêm yết giá dịch vụ theo quy định... Đồng thời, nhiều người dân đến khám, chữa bệnh tại phòng khám có đơn phản ánh về chất lượng dịch vụ.

Sau khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã chuyển hồ sơ, tài liệu đến Cơ quan An ninh điều tra để xác minh, làm rõ. Cơ quan An ninh điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp phòng khám, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật phục vụ công tác điều tra.

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Cơ quan Công an làm việc các cá nhân liên quan

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 12/2025, Lâm Văn Tướng là người trực tiếp quản lý, điều hành mọi hoạt động của Phòng khám Việt Nhật CB. Đối tượng đã chỉ đạo quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội nhằm tạo niềm tin, thu hút khách hàng; thuê chứng chỉ hành nghề để hợp thức hóa thủ tục pháp lý; tuyển dụng người hành nghề không đúng chuyên môn.

Mặc dù không có trình độ chuyên môn về khám, chữa bệnh, Tướng vẫn trực tiếp khám, tư vấn và đưa ra liệu trình điều trị cho khách hàng. Quá trình điều tra, nhiều khách hàng phản ánh chất lượng khám, chữa bệnh không đúng như nội dung quảng cáo, cam kết nhưng phải chi trả chi phí dịch vụ với mức giá rất cao. Bước đầu, Cơ quan Công an xác định đối tượng đã thu lợi bất chính số tiền hàng trăm triệu đồng.

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Đại tá Lương Ngọc Quyết Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp tham gia chỉ đạo công tác khám xét khẩn cấp phòng khám Việt Nhật CB

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật. 

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đề nghị những cá nhân đã khám, chữa bệnh tại Phòng khám Việt Nhật CB hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chủ động liên hệ Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng qua đồng chí Đại úy Lý Diện Huy – Điều tra viên (SĐT: 0988.037.600) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

CTV Hoàng Tiến/VOV-Đông Bắc
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