Cao Bằng khởi tố đối tượng tàng trữ trái phép súng khí nén PCP

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nông Tô Hoài (SN trú tại xóm Nà Tổng, xã Kim Đồng, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về hành vi "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Ngày 29/6/2026, trong quá trình tuần tra, Công an xã Nguyên Bình phát hiện Nông Tô Hoài điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trong cốp xe của đối tượng cất giấu các bộ phận của súng khí nén PCP.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nông Tô Hoài để điều tra về hành vi "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng"

Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, thu giữ tang vật và đưa đối tượng về trụ sở Công an xã để xác minh, làm rõ.

Ngày 17/7/2026, Công an xã Nguyên Bình đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra xác định, khoảng tháng 8/2025, Nông Tô Hoài đã sử dụng mạng xã hội TikTok để đặt mua các bộ phận của khẩu súng với tổng số tiền khoảng 2 triệu đồng, sau đó tự tìm hiểu, lắp ráp thành súng khí nén PCP hoàn chỉnh. Đến khoảng 12 giờ ngày 29/6/2026, Hoài mang theo khẩu súng để đi săn chim. Để tránh bị phát hiện, đối tượng tháo rời các bộ phận của súng, cất vào bao tải dứa và để trong cốp xe mô tô. Khi đang di chuyển trên đường thì bị lực lượng Công an phát hiện, kiểm tra và bắt giữ.

Vụ việc đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.