English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cao Bằng khởi tố đối tượng tàng trữ trái phép súng khí nén PCP

Thứ Sáu, 15:04, 24/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố, bắt tạm giam Nông Tô Hoài để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Đối tượng khai mua linh kiện qua TikTok, tự lắp ráp súng khí nén PCP rồi mang đi săn chim thì bị phát hiện.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nông Tô Hoài (SN trú tại xóm Nà Tổng, xã Kim Đồng, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về hành vi "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Ngày 29/6/2026, trong quá trình tuần tra, Công an xã Nguyên Bình phát hiện Nông Tô Hoài điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trong cốp xe của đối tượng cất giấu các bộ phận của súng khí nén PCP.

cao bang khoi to doi tuong tang tru trai phep sung khi nen pcp hinh anh 1
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nông Tô Hoài để điều tra về hành vi "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng"

Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, thu giữ tang vật và đưa đối tượng về trụ sở Công an xã để xác minh, làm rõ.

Ngày 17/7/2026, Công an xã Nguyên Bình đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra xác định, khoảng tháng 8/2025, Nông Tô Hoài đã sử dụng mạng xã hội TikTok để đặt mua các bộ phận của khẩu súng với tổng số tiền khoảng 2 triệu đồng, sau đó tự tìm hiểu, lắp ráp thành súng khí nén PCP hoàn chỉnh. Đến khoảng 12 giờ ngày 29/6/2026, Hoài mang theo khẩu súng để đi săn chim. Để tránh bị phát hiện, đối tượng tháo rời các bộ phận của súng, cất vào bao tải dứa và để trong cốp xe mô tô. Khi đang di chuyển trên đường thì bị lực lượng Công an phát hiện, kiểm tra và bắt giữ.

Vụ việc đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

CTV Hoàng Tiến/VOV-Đông Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Công an Hà Nội liên tiếp triệt phá nhiều vụ ma túy, bắt nhiều đối tượng
Công an Hà Nội liên tiếp triệt phá nhiều vụ ma túy, bắt nhiều đối tượng

VOV.VN - Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng Công an Hà Nội liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhiều xã, thu giữ ma túy tổng hợp, ketamine, tinh dầu CBD cùng nhiều tang vật liên quan.

Công an Hà Nội liên tiếp triệt phá nhiều vụ ma túy, bắt nhiều đối tượng

Công an Hà Nội liên tiếp triệt phá nhiều vụ ma túy, bắt nhiều đối tượng

VOV.VN - Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng Công an Hà Nội liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhiều xã, thu giữ ma túy tổng hợp, ketamine, tinh dầu CBD cùng nhiều tang vật liên quan.

Cảnh sát 113 bắt nóng kẻ trộm xe máy trong đêm ở Hà Nội
Cảnh sát 113 bắt nóng kẻ trộm xe máy trong đêm ở Hà Nội

VOV.VN - Nhận tin báo về vụ trộm xe máy tại phường Hoàng Liệt (Hà Nội), lực lượng Cảnh sát 113 nhanh chóng có mặt, phối hợp người dân khống chế, bắt giữ nghi phạm ngay trong đêm. Tang vật gồm một xe máy Yamaha Sirius và một điện thoại di động đã được thu giữ.

Cảnh sát 113 bắt nóng kẻ trộm xe máy trong đêm ở Hà Nội

Cảnh sát 113 bắt nóng kẻ trộm xe máy trong đêm ở Hà Nội

VOV.VN - Nhận tin báo về vụ trộm xe máy tại phường Hoàng Liệt (Hà Nội), lực lượng Cảnh sát 113 nhanh chóng có mặt, phối hợp người dân khống chế, bắt giữ nghi phạm ngay trong đêm. Tang vật gồm một xe máy Yamaha Sirius và một điện thoại di động đã được thu giữ.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật