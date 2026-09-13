Khởi tố đối tượng được nhờ làm sổ đỏ nhưng lại đứng tên bán đất

Ngày 13/9, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lưu Văn Ngọ (SN 1990, trú tại xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu điều tra, cuối năm 2021, anh N.D.H và anh N.V.D cùng mua một thửa đất có diện tích 260 m² tại xã Thành Công với giá 220 triệu đồng nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Do quen biết với anh H và biết rõ thửa đất có nguồn gốc là đất khai hoang, trước đây thuộc sở hữu của bố mẹ mình, Lưu Văn Ngọ đưa ra thông tin có thể làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho anh H.

Tin tưởng Ngọ, anh H đồng ý nhờ thực hiện thủ tục với chi phí 60 triệu đồng.

Công an Thái Nguyên khởi tố bị can Lưu Văn Ngọ

Sau đó, bằng thủ đoạn gian dối, Ngọ làm thủ tục để được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất trên nhưng đứng tên mình, không thông báo cho anh H và anh D biết.

Đến tháng 5/2026, Ngọ nảy sinh ý định bán thửa đất để lấy tiền chi tiêu cá nhân. Ngọ tiếp tục đưa ra thông tin gian dối với chị N.T.N.T (SN 1990, trú tại phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội) rằng thửa đất là tài sản của mình và đang có nhu cầu chuyển nhượng.

Tin tưởng thông tin trên, chị T đồng ý mua thửa đất với giá 630 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Ngọ sử dụng số tiền này vào mục đích chi tiêu cá nhân. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định.

Qua vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển nhượng tài sản có giá trị cần tìm hiểu kỹ nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản.

Người dân cần thực hiện việc chứng thực hợp đồng hoặc ủy quyền bằng văn bản rõ ràng tại cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Việc kiểm tra kỹ hồ sơ, nguồn gốc tài sản và xác lập giao dịch đúng quy định là biện pháp quan trọng để hạn chế nguy cơ trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.