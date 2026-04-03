Khởi tố đối tượng lừa bán cây Muội Hồng giả qua mạng xã hội

Ngày 3/4, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Triệu Văn Nam (SN 1999, trú tại xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, liên quan đến hành vi bán cây cảnh giả qua mạng xã hội.

Đối tượng Triệu Văn Nam tại cơ quan công an

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hưng Yên tiếp nhận đơn tố giác của công dân P.T.P (trú tại phường Đường Hào) về việc bị lừa khi mua cây Muội Hồng qua TikTok và Zalo.

Quá trình điều tra xác định, lợi dụng “cơn sốt” chơi cây Muội Hồng tại các tỉnh phía Bắc, Triệu Văn Nam đã sử dụng nhiều tài khoản Facebook, TikTok, Zalo để livestream và đăng bài rao bán cây cảnh với giá rẻ hơn thị trường nhằm thu hút khách hàng. Khi người mua chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước, đối tượng không giao cây Muội Hồng như quảng cáo mà đánh tráo bằng cây Sầm Đá để chiếm đoạt tiền.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước tình trạng lừa đảo gia tăng, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi mua bán hàng hóa qua mạng xã hội; không giao dịch, chuyển tiền với các tài khoản không rõ nguồn gốc hoặc có dấu hiệu bất thường. Đồng thời, cần kiểm tra kỹ thông tin người bán, hàng hóa trước khi giao dịch và kịp thời trình báo cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo.