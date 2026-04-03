Khởi tố đối tượng lừa bán cây Muội Hồng giả qua mạng xã hội

Thứ Sáu, 09:58, 03/04/2026
VOV.VN - Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố đối tượng Triệu Văn Nam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc bán cây Muội Hồng giả trên mạng xã hội, lợi dụng “cơn sốt” chơi cây cảnh để đánh tráo hàng, chiếm đoạt tiền của người mua.

Ngày 3/4, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Triệu Văn Nam (SN 1999, trú tại xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, liên quan đến hành vi bán cây cảnh giả qua mạng xã hội.

khoi to doi tuong lua ban cay muoi hong gia qua mang xa hoi hinh anh 1
Đối tượng Triệu Văn Nam tại cơ quan công an

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hưng Yên tiếp nhận đơn tố giác của công dân P.T.P (trú tại phường Đường Hào) về việc bị lừa khi mua cây Muội Hồng qua TikTok và Zalo.

Quá trình điều tra xác định, lợi dụng “cơn sốt” chơi cây Muội Hồng tại các tỉnh phía Bắc, Triệu Văn Nam đã sử dụng nhiều tài khoản Facebook, TikTok, Zalo để livestream và đăng bài rao bán cây cảnh với giá rẻ hơn thị trường nhằm thu hút khách hàng. Khi người mua chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước, đối tượng không giao cây Muội Hồng như quảng cáo mà đánh tráo bằng cây Sầm Đá để chiếm đoạt tiền.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước tình trạng lừa đảo gia tăng, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi mua bán hàng hóa qua mạng xã hội; không giao dịch, chuyển tiền với các tài khoản không rõ nguồn gốc hoặc có dấu hiệu bất thường. Đồng thời, cần kiểm tra kỹ thông tin người bán, hàng hóa trước khi giao dịch và kịp thời trình báo cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo.

PV/VOV.VN
Tag: Muội Hồng cây Muội Hồng khởi tố mua bán qua mạng xã hội lừa đảo qua mạng xã hội công an tỉnh Hưng Yên
Cần Thơ: Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 31/3, công an thành phố Cần Thơ thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Cần Thơ vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Thanh Hùng (SN 1985), trú tại xã Hỏa Lựu, thành phố Cần Thơ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Ngày 31/3, công an thành phố Cần Thơ thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Cần Thơ vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Thanh Hùng (SN 1985), trú tại xã Hỏa Lựu, thành phố Cần Thơ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Công an Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam 343 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia

VOV.VN - Sập bẫy "việc nhẹ lương cao" rồi trở thành mắt xích trong đường dây lừa đảo trực tuyến tại Campuchia, 343 đối tượng vừa bị Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam về hành vi chiếm đoạt tài sản qua mạng.

VOV.VN - Sập bẫy "việc nhẹ lương cao" rồi trở thành mắt xích trong đường dây lừa đảo trực tuyến tại Campuchia, 343 đối tượng vừa bị Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam về hành vi chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Điều tra mở rộng vụ lừa đảo mua bán đất nền "dự án" tại Công ty Đại Phúc Real

Chiều 28/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty Cổ phần Thiết kế xây dựng Địa ốc Đại Phúc Real (viết tắt là Công ty Đại Phúc Real) theo quyết định khởi tố vụ án hình sự vào ngày 14/11/2025.

Chiều 28/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty Cổ phần Thiết kế xây dựng Địa ốc Đại Phúc Real (viết tắt là Công ty Đại Phúc Real) theo quyết định khởi tố vụ án hình sự vào ngày 14/11/2025.

