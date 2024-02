Khởi tố đối tượng say rượu gây tai nạn chết người

Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Công an TP Tuyên Quang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với Trần Văn Tường (SN 1987, ở huyện Yên Sơn) về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Đối tượng Trần Văn Tường.

Trước đó, vào hồi 21h40 ngày 22/11, tại đường ĐT186 thuộc Tổ 2, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe mô tô biển số 22B1-340.01 do Trần Văn Tường điều khiển với xe gắn máy biển số 22AA-085.21 do anh Trần Xuân H, sinh năm 2006, trú tại Tổ 2, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang khiến anh Trần Xuân H tử vong.

Tại cơ quan điều tra, Trần Văn Tường khai nhận trước đó có sử dụng rượu bia.

Công an TP. Tuyên Quang khẳng định, hành vi của Trần Văn Tường đã trực tiếp xâm hại đến tính mạng, tài sản của người khác, gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội. Đồng thời, khuyến cáo người dân cần nghiêm chỉnh chấp hành quy định, trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.