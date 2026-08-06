Khởi tố đối tượng vận chuyển trái phép gần 50 tấn hàng hóa qua biên giới

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đình Phùng (sinh năm 1991, trú xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị) về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Nguyễn Đình Phùng lúc bị bắt (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Theo điều tra, đêm 24/5, rạng sáng 25/5/2026, nhóm đối tượng lợi dụng đường đất cạnh Trạm Kiểm soát Biên phòng A Roòng, xã Hướng Phùng đưa 4 ô tô sang huyện Sê Pôn (tỉnh Savannakhet, Lào) nhận hàng rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam. Khi các đối tượng đưa hàng qua biên giới, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp các đơn vị chức năng phát hiện, bắt giữ.

Tang vật thu giữ gồm 8,5 tấn vú heo đông lạnh, gần 29,8 tấn kim loại các loại và máy móc đã qua sử dụng, cùng hơn 10,9 tấn chất thải.

Hiện, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.