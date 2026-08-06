Lật tẩy hành vi xâm phạm bản quyền của Vũ Phi Điệp – “ông trùm” Việt KTV

Ngoài Điệp, cơ quan chức năng xác định một số cá nhân liên quan là các nhân viên và cựu nhân viên của công ty TNHH tập đoàn điện tử Việt KTV gồm: Phạm Hữu Anh (SN 1992), Phạm Anh Quân (SN 1992), Nguyễn Kiều Hưng (SN 1984); Đỗ Việt Cường (SN 1986); Trần Văn Bộ (SN 1986).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy: ngày 24/6, Phòng Cảnh sát kinh tế - CATP Hà Nội nhận được đơn của Trung tâm bảo vệ quyền tác giả đề nghị xử lý về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với công ty TNHH tập đoàn điện tử Việt KTV (trụ sở chính tại ngõ 357 đường Tam Trinh, phường Tương Mai, TP Hà Nội).

Vũ Phi Điệp - Giám đốc công ty TNHH tập đoàn điện tử Việt KTV

Ngày 25/6, Đội Quản lý thị trường số 17 – Chi cục quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với Đội Phòng ngừa, đấu tranh án về buôn lậu, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (Đội 6) – Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội tiến hành kiểm tra công tác chấp hành pháp luật tại kho hàng số 1 của công ty TNHH tập đoàn điện tử Việt KTV (đường Phan Trọng Tuệ, xã Đại Thanh, TP Hà Nội). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện công ty Việt KTV kinh doanh các mặt hàng là đầu karaoke, đầu liền màn hình AIO mang nhãn hiệu “VietKTV” có lưu trữ các tác phẩm âm nhạc.

Tổ công tác đã yêu cầu Vũ Phi Điệp - Giám đốc công ty cung cấp các hợp đồng, văn bản liên quan đến các tác phẩm âm nhạc có dữ liệu trong các sản phẩm, tuy nhiên Điệp chưa xuất trình được. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ tang vật và mời Vũ Phi Điệp cùng những người liên quan về làm việc.

Lời khai của Vũ Phi Điệp thể hiện, năm 2019, Điệp thành lập công ty TNHH tập đoàn điện tử Việt KTV, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị âm thanh, ánh sáng, thiết bị karaoke mang thương hiệu “VietKTV”. Trong đó các sản phẩm là đầu Karaoke, đầu liền màn hình AIO mang thương hiệu ViệtKTV, Điệp cho nhập khẩu các sản phẩm như vỏ, bảng mạch chủ (hay còn gọi là Main), bộ nguồn điện, dây cáp, ổ cứng.

Sau khi nhập linh kiện về. Điệp chỉ đạo các nhân viên tải dữ liệu các bài hát thực hiện xử lý kỹ thuật (tách lời, thêm phụ đề) rồi tải lên trang web dữ liệu đám mây và sao chép vào 1 ổ cứng (ổ cứng này được gọi là ổ cứng gốc) để lưu trữ. Tại kho chứa hàng hoá của công ty tại đường Phan Trọng Tuệ, xã Đại Thanh, Điệp chỉ đạo nhân viên công ty lắp ráp các linh kiện thành các đầu karaoke, đầu liền màn hình AIO rồi sao chép các bài hát của các tác giả vào ổ cứng mới để lắp vào các đầu karaoke, đầu liền màn hình AIO mang thương hiệu VietKTV để phân phối bán ra thị trường.

Để bán được các sản phẩm đầu karaoke, đầu liền màn hình AIO mang thương hiệu VietKTV, Điệp đã chỉ đạo Phạm Anh Quân, Phạm Hữu Anh và Đỗ Việt Cường (Cường nghỉ việc từ đầu năm 2026) làm các bài hát karaoke.

Tuỳ theo yêu cầu của khách hàng, Điệp sẽ yêu cầu nhân viên tải các bài hát theo các nguồn từ các nền tảng nhạc số về sau đó tách lời bài hát thành nhạc không lời rồi dùng phần mềm để gắn chữ vào các bài hát. Trong giai đoạn từ năm 2019 đến tháng 2/2026, Điệp giao cho Quân và Hữu Anh thực hiện việc gắn chữ vào video bài hát. Sau khi thực hiện xong các bước trên Quân và Hữu Anh sẽ chuyển tệp tin đã hoàn thành cho Đỗ Việt Cường để chuyển đổi các bài hát dưới dạng tệp tin có định dạng đuôi “.ts”,“.mpg” sang định dạng có đuôi “.vkv” để đọc được trên phần mềm do công ty ViệtKTV viết mã nguồn và phân phối.

Sau khi chuyển định dạng đuôi xong Cường sẽ tiếp tục sử dụng phần mềm tải lên trang web có tên miền là “www.CloudFlare.com” để thực hiện việc lưu trữ đám mây có kết nối với các đầu karaoke, đầu liền màn hình AIO thuận tiện cho việc khách hàng tải về và sử dụng (công ty không thu phí) trên các sản phẩm mang thương hiệu VietKTV bán ra.

Một sản phẩm của công ty TNHH tập đoàn điện tử Việt KTV

Tháng 2/2026, Cường nghỉ việc nên Điệp yêu cầu Cường hướng dẫn và bàn giao công việc cho Hữu Anh. Từ tháng 3/2026, do thị trường âm nhạc không có thêm nhiều bài hát mới và số lượng bài hát mà Công ty Điệp lưu trữ đã nhiều nên Điệp đã yêu cầu nhân viên dừng việc tải, xử lý kỹ thuật bài hát bổ sung thêm bài hát mới.

Các sản phẩm của đầu karoke, đầu liền màn hình AIO do công ty phân phối đều có 2 bộ nhớ trong và ngoài. Bộ nhớ trong được công ty sản xuất có dung lương 16 Gigabyte (gọi tắt là GB) trong đó có 8 GB sử dụng để lưu trữ phần mềm còn 8 GB dung lượng trống để phục vụ việc lưu trữ dữ liệu các bài hát được tải về từ hệ thống lưu trữ đám mây mà Điệp xây dựng.

Bộ nhớ ngoài Điệp chỉ đạo nhân viên sao chép dữ liệu ổ cứng gốc sang các ổ cứng trắng có dung lượng 04 Terabyte (gọi tắt là TB), 06 Terabyte (TB). Bộ nhớ ngoài được lắp khi khách hàng có nhu cầu và đặt hàng…

Quá trình điều tra xác định từ năm 2023 đến nay, Công ty Việt KTV do Điệp làm Giám đốc đã phân phối bán được 919 sản phẩm đầu karaoke, đầu liền màn hình AIO mang thương hiệu VietKTV (trong đó có 140 đầu karaoke liền màn hình (đầu liền màn hình AIO) và 779 đầu karaoke không có màn hình; lợi nhuận thu được hơn 852 triệu đồng.

Vũ Phi Điệp khai nhận từ năm 2023 đến nay, Điệp chưa ký bất kỳ hợp đồng bản quyền với bất kỳ ca sĩ, nhạc sĩ hay tổ chức nào bảo vệ bản quyền nào. Điệp nhận thức được việc sao chép các tác phẩm âm nhạc vào các đầu karaoke, đầu liền màn hình AIO mang thương hiệu Việt KTV và lên dữ liệu đám mây để có thể kết nối với đầu karaoke, đầu liền màn hình AIO của công ty Điệp để phân phối bán ra trên thị trường mà chưa được sự cho phép của các tác giả và các đơn vị sở hữu bản quyền là sai, là vi phạm pháp luật.

Hành vi của Vũ Phi Điệp gây thiệt hại cho đơn vị quản lý bản quyền tác giả từ năm 2023 đến năm 2026 số tiền là 600 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Phi Điệp về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.