Bắt giữ hai đối tượng đánh nam sinh trên đường phố Hà Nội

Công an phường Yên Hòa, TP Hà Nội vừa bắt khẩn cấp 2 đối tượng liên quan đến vụ hành hung một nam thanh niên trên đường Nguyễn Khang.



Khoảng 23h15' ngày 28/3, anh M (SN 2007; sinh viên, trú tại Quảng Ninh) điều khiển xe máy di chuyển trên đường Nguyễn Khang thì xảy ra va chạm với xe ô tô biển kiểm soát 30M-627.57. Sau đó, xe ô tô đuổi theo đến trước số nhà 58 Nguyễn Khang, thì ép xe máy của anh M vào vỉa hè.

Giáp Đức Sơn và Nguyễn Minh Đức sau khi bị bắt.

Các đối tượng xuống xe dùng mũ bảo hiểm và gậy gỗ đánh liên tiếp vào M, sau đó lên xe ô tô bỏ đi, còn nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.



Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Yên Hòa đã khẩn trương điều tra, xác minh sự việc và nhanh chóng bắt giữ 2 đối tượng liên quan là Giáp Đức Sơn (SN 1980; thường trú tại xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Minh Đức (SN 1986; thường trú tại xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội).



Hiện, Công an phường Yên Hoà đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.