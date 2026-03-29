Bắt giữ hai đối tượng đánh nam sinh trên đường phố Hà Nội

Chủ Nhật, 19:10, 29/03/2026
VOV.VN - Hai đối tượng hành hung dã man nam sinh trên đường phố Hà Nội được xác định là Giáp Đức Sơn (SN 1980; thường trú tại xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Minh Đức (SN 1986; thường trú tại xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội).

Công an phường Yên Hòa, TP Hà Nội vừa bắt khẩn cấp 2 đối tượng liên quan đến vụ hành hung một nam thanh niên trên đường Nguyễn Khang.

Khoảng 23h15' ngày 28/3, anh M (SN 2007; sinh viên, trú tại Quảng Ninh) điều khiển xe máy di chuyển trên đường Nguyễn Khang thì xảy ra va chạm với xe ô tô biển kiểm soát 30M-627.57. Sau đó, xe ô tô đuổi theo đến trước số nhà 58 Nguyễn Khang, thì ép xe máy của anh M vào vỉa hè.

bat giu hai doi tuong danh nam sinh tren duong pho ha noi hinh anh 1
Giáp Đức Sơn và Nguyễn Minh Đức sau khi bị bắt.

Các đối tượng xuống xe dùng mũ bảo hiểm và gậy gỗ đánh liên tiếp vào M, sau đó lên xe ô tô bỏ đi, còn nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Yên Hòa đã khẩn trương điều tra, xác minh sự việc và nhanh chóng bắt giữ 2 đối tượng liên quan là Giáp Đức Sơn (SN 1980; thường trú tại xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Minh Đức (SN 1986; thường trú tại xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội).

Hiện, Công an phường Yên Hoà đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Trọng Phú/VOV.VN
Tin liên quan

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Phước Long (SN 1980; trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc”.

VOV.VN - Sập bẫy "việc nhẹ lương cao" rồi trở thành mắt xích trong đường dây lừa đảo trực tuyến tại Campuchia, 343 đối tượng vừa bị Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam về hành vi chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Chiều 28/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty Cổ phần Thiết kế xây dựng Địa ốc Đại Phúc Real (viết tắt là Công ty Đại Phúc Real) theo quyết định khởi tố vụ án hình sự vào ngày 14/11/2025.

