Khởi tố hai đối tượng hành hung phóng viên đài PT&TH Hà Nội

Ngày 17/6, Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Phạm Văn Phương (SN 1981 ở xã Xuân Phú, huyện Xuân Trường, Nam Định) và Lê Văn Hưng (SN 1984 ở phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) về Tội cố ý gây thương tích.

Phạm Văn Phương và Lê Văn Hưng tại cơ quan công an.

Trước đó vào trưa 6/6, khi nhóm phóng viên Đài PT&TH Hà Nội đang chuẩn bị máy quay để ghi hình tại khu vực vỉa hè trước cửa hàng quạt điện số 19 Đông Các, Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội, bỗng có một đối tượng xông ra yêu cầu không quay phim, chụp ảnh.

Mặc dù được giải thích về quyền phóng viên, nhà báo tác nghiệp và nơi đây không có biển cấm quay phim, chụp ảnh, nhưng đối tượng trên vẫn lớn tiếng quát mắng, túm cổ áo quật ngã phóng viên. Sau khi phóng viên của Đài PT&TH Hà Nội ngã ra đất và cố gắng bảo vệ thiết bị, đối tượng Phương và Hưng tiếp tục đạp, đá hành hung khiến phóng viên này phải nhập viện.

Thậm chí, khi phóng viên đã được đưa lên xe để chở đi bệnh viện cấp cứu, nhóm đối tượng vẫn đuổi theo xe và uy hiếp, đe dọa.

Hình ảnh các đối tượng hành hung phóng viên C.

Ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công an quận Đống Đa khẩn trương củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Quá trình điều tra, Công an quận Đống Đa đã triệu tập 2 đối tượng là Phạm Văn Phương và Lê Văn Hưng đến trụ sở để làm việc. Tại cơ quan Công an, Phương và Hưng đã khai nhận toàn bộ hành vi đánh, gây thương tích cho anh .C là phóng viên Đài PT&TH Hà Nội./.