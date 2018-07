Khởi tố hình sự vụ án gian lận điểm thi ở Hà Giang

Theo Cổng thông tin Bộ Công an, ngày 19/7, được sự hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng cục An ninh – Bộ Công an, căn cứ Điều 36, Điều 143, Khoản 1 Điều 153, Điều 154 Bộ luật Tố tụng Hình sự, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra Quyết định số 02/QĐKTVA khởi tố hình sự về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự để điều tra, làm rõ theo đúng quy định của pháp luật vụ gian lận điểm tại Hà Giang vì xét thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Tổ công tác rà soát công tác chấm thi tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang. (Ảnh: Bộ Giáo dục Đào tạo).

Trước đó, ngày 11/7/2018, kết quả điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 được công bố chính thức.

Qua thông tin phản ánh nghi ngờ về điểm thi có bất thường tại Hà Giang, ngày 13/7/2018, Ban Chỉ đạo thi Trung học phổ thông Quốc gia đã ban hành Quyết định số 2593/QĐ-BGD&ĐT về việc thành lập tổ công tác của Ban Chỉ đạo thi Trung học phổ thông Quốc gia.

Kết quả kiểm tra, rà soát, chấm thẩm định cho thấy có 114 thí sinh với hơn 330 bài thi, có điểm công bố chênh lệch từ 1,0 điểm đến 8,75 điểm so với điểm chấm thẩm định.

Cách đây 2 ngày (17/7), tại buổi họp báo thông tin về vụ việc điểm thi bất thường ở Hà Giang, ông Mai Văn Trinh (Cục trưởng cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ GD&ĐT) cho biết, sai phạm trong chấm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia ở Hà Giang là rất nghiêm trọng.

Qua xác minh ban đầu, đại diện A83 (Bộ Công an) xác định, ông Vũ Trọng Lương (Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD-ĐT Hà Giang) là người trực tiếp can thiệp vào kết quả.

Đại diện A83 (Bộ Công an) cho biết: "Sau khi có kết quả thi của Bộ GD-ĐT, ông Lương đã lên mạng tải toàn bộ những kết quả này vào phần mềm Ecxel, sau đó, làm sai lệch kết quả thi của nhiều thí sinh. Ngoài ra, kiểm tra điện thoại của ông Lương có nhiều tin nhắn, cuộc điện thoại liên quan đến việc nhờ vả, làm sai kết quả thi. Ông Lương đã chuyển toàn bộ bài thi, mở khóa niêm phong, rút bài từ các túi bài thi tại điểm chấm thi ở trường Chuyên Hà Giang mang về Sở GD, việc tẩy xóa bài thi được thực hiện trong khoảng 2 giờ đồng hồ... Camera của Sở GD-ĐT đã ghi lại những hình ảnh thể hiện hành vi phạm tội của ông Lương. Ông Lương đã lấy file xử lý đáp án dán vào file text, chỉ mất 6 giây/trường hợp cho việc thực hiện".

Cũng tại buổi họp báo, đại diện A83, Bộ Công an nhận định, quy trình kiểm tra của thanh tra sở và bộ đều chưa chặt chẽ, để cho ông Lương thực hiện khi các thành viên vẫn đang ngồi đó. Những thành viên khi tham gia cũng không nắm được quy trình và thao tác nên để cho ông Lương qua mặt về việc này.

Theo quan sát qua camera của sở thì không thấy có thêm cá nhân nào hỗ trợ với ông Lương trong việc thực hiện hành vi trong suốt 2 giờ đồng hồ.

Tuy nhiên, đại diện A83 cho biết, với khối lượng lớn các bài thi và chỉ trong 2 tiếng đồng hồ, một mình ông Lương là không thể thực hiện toàn bộ. Vì vậy, cơ quan chức năng sẽ xem xét mở rộng điều tra để xem có đồng phạm giúp sức hay không?./.

Bài thi được nâng từ 1 đến 8 điểm Kết quả chấm thẩm định cho thấy: Có 102 bài thi Toán đã chênh lên từ 1,0 điểm đến 8,0 điểm (điểm chấm thẩm định là 1,0; điểm đã công bố là 9,0 điểm); Có 85 bài thi Vật lý đã chênh lên từ 1,0 điểm đến 7,75 điểm (điểm chấm thẩm định là 1,0; điểm đã công bố là 8,75 điểm); Có 56 bài thi Hóa đã chênh lên từ 1,0 điểm đến 8,75 điểm (điểm chấm thẩm định là 0,75; điểm đã công bố là 9,5 điểm); Có 8 bài thi Sinh đã chênh lên từ 1,0 điểm đến 4,25 điểm (điểm chấm thẩm định là 4,75; điểm đã công bố là 9,0 điểm); Có 9 bài thi Lịch sử đã chênh lên từ 1,0 điểm đến 7,25 điểm (điểm chấm thẩm định là 2,5; điểm đã công bố là 9,75 điểm); Có 3 bài thi Địa lí đã chênh lên từ 1,25 điểm đến 3,0 điểm (điểm chấm thẩm định là 6,0; điểm đã công bố là 9,0 điểm); Có 52 bài thi tiếng Anh đã chênh lên từ 1,4 điểm đến 7,8 điểm (điểm chấm thẩm định là 1,2; điểm đã công bố là 9,0 điểm); Có tất cả 114 thí sinh, với hơn 330 bài thi có tổng điểm đã công bố chênh lên hơn 1,0 điểm so với điểm chấm thẩm định. Không ít thí sinh có tổng điểm chênh lên hơn 20 điểm so với điểm chấm thẩm định. Cá biệt có những thí sinh có tổng điểm được làm tăng lên đến 26,8 điểm, thậm chí 29,95 điểm so với điểm chấm thẩm định. Qua chấm thẩm định cũng cho thấy một số bài thi có điểm tăng hơn so với điểm đã công bố từ 0,2 đến 1,0 điểm. Cá biệt có 3 bài thi môn GDCD có điểm chấm thẩm định tăng hơn 5,75 điểm so với điểm đã công bố. Thực hiện quy chế thi THPT quốc gia năm 2018, Hội đồng chấm thẩm định quyết định: Kết quả chấm thẩm định được sử dụng để thay thế cho toàn bộ kết quả chấm bài thi trắc nghiệm do Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang công bố ngày 11/7/2018. Kết quả chấm thẩm định này được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp năm 2018 theo quy chế.

