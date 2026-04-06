Khởi tố hộ kinh doanh bán gỗ 143 tỷ đồng, chỉ kê khai và nộp thuế 900.000 đồng

Theo kết quả điều tra ban đầu, hộ kinh doanh M.T.H hoạt động trong lĩnh vực thu mua gỗ keo, gỗ cao su và các loại gỗ tạp, sau đó bán lại cho các doanh nghiệp thu mua để hưởng chênh lệch giá. Hộ kinh doanh này thực hiện nghĩa vụ thuế theo phương pháp khoán.

Cơ quan công an tiến hành các thủ tục khởi tốt vụ án, khởi tố bị can đối với bà M.T.H chủ hộ kinh doanh về tội "Trốn thuế" khi kê khai doanh thu thấp hơn 1.000 lần so với thực tế. (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Trong năm 2022, mặc dù doanh thu thực tế từ hoạt động kinh doanh lên đến khoảng 143 tỷ đồng, nhưng chủ hộ kinh danh chỉ kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân với số tiền khoảng 900 nghìn đồng, tương ứng mức doanh thu tự kê khai chỉ 144 triệu đồng, thấp hơn 1000 lần thực tế.

Quá trình xác minh cho thấy khi quy mô kinh doanh tăng mạnh, hộ kinh doanh M.T.H không thực hiện kê khai điều chỉnh, bổ sung tờ khai thuế theo quy định tại mẫu 01/CNKD ban hành kèm Thông tư 40/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính. Việc cố tình không kê khai đúng doanh thu nhằm giảm số thuế phải nộp đã gây thất thu ngân sách nhà nước khoảng 2,1 tỷ đồng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 19/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà M.T.H về tội “Trốn thuế” theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an cũng đưa ra lời cảnh báo đối với các hộ, cá nhân kinh doanh trong việc chấp hành pháp luật về thuế. Theo quy định của Luật Quản lý thuế, các tổ chức, cá nhân kinh doanh phải kê khai trung thực, đầy đủ doanh thu và thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định; hành vi che giấu doanh thu hoặc kê khai sai nhằm giảm số thuế phải nộp có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.