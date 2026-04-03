Bắt đối tượng chuyên thuê xe ô tô rồi đem cầm cố

Theo điều tra, ngày 24/11/2025, T.M.H thuê xe ô tô của ông T.C.H (30 tuổi), trú tại thôn 5, xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi với giá 1,3 triệu đồng/ngày. Sau khi thuê xe, H mang xe đi cầm cố với số tiền 130 triệu đồng.

Sau khi hết thời hạn thuê xe mà H không trả xe, chủ xe đã tìm hiểu và phát hiện chiếc xe của mình đã bị người thuê mang đi cầm cố nên trình báo công an.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định T.M.H đã bỏ trốn sang Campuchia. Đến ngày 25/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) bắt giữ H khi đối tượng làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định, ngoài vụ việc trên, H còn thực hiện một vụ tương tự khi thuê xe rồi đem đi cầm cố 240 triệu đồng.