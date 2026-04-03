Bắt đối tượng chuyên thuê xe ô tô rồi đem cầm cố

Thứ Sáu, 10:07, 03/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với T.M.H (30 tuổi), trú tại thôn 3, xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, ngày 24/11/2025, T.M.H thuê xe ô tô của ông T.C.H (30 tuổi), trú tại thôn 5, xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi với giá 1,3 triệu đồng/ngày. Sau khi thuê xe, H mang xe đi cầm cố với số tiền 130 triệu đồng.

bat doi tuong chuyen thue xe o to roi dem cam co hinh anh 1
Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can

Sau khi hết thời hạn thuê xe mà H không trả xe, chủ xe đã tìm hiểu và phát hiện chiếc xe của mình đã bị người thuê mang đi cầm cố nên trình báo công an.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định T.M.H đã bỏ trốn sang Campuchia. Đến ngày 25/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) bắt giữ H khi đối tượng làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định, ngoài vụ việc trên, H còn thực hiện một vụ tương tự khi thuê xe rồi đem đi cầm cố 240 triệu đồng.

Thành Long/VOV-Miền Trung
Tag: ô tô cầm cố tài sản công an tỉnh Quảng Ngãi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Thuê xe ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố lấy tiền tỷ

VOV.VN - Công an TP.HCM triệt phá băng nhóm lừa đảo có tổ chức, thuê xe ô tô tự lái rồi sử dụng giấy tờ giả mang đi cầm cố, chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Hai đối tượng cầm đầu đã bị khởi tố, bắt tạm giam; toàn bộ 7 xe ô tô tang vật đã được thu hồi.

Khống chế nam thanh niên có biểu hiện "ngáo đá", cầm dao bắt người dân quỳ lạy

VOV.VN - Công an xã Bình Minh (TP Hà Nội) vừa khống chế thành công đối tượng có biểu hiện "ngáo đá", cầm dao ra đường, đe dọa người dân trên địa bàn xã Bình Minh.

Điều tra nhóm đối tượng "bay lắc" tại một cơ sở cầm đồ ở Lâm Đồng

VOV.VN - Công an xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục xác minh, điều tra vụ việc nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một cơ sở cầm đồ.

