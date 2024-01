Khởi tố kẻ đâm phó trưởng công an phường tử vong ở Huế

Khởi tố bị can đâm tử vong trung úy công an ở Thái Bình

VOV.VN - Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can Võ Tiến Mạnh, đối tượng đã đâm tử vong trung úy công an thị trấn An Bài tối 22/9.