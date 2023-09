Khởi tố bị can đâm tử vong trung úy công an ở Thái Bình

Ngày 26/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can Võ Tiến Mạnh (SN 2002, trú huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) về hành vi giết người.

Bị can Võ Tiến Mạnh bị khởi tố hành vi giết người

Trước đó, tối 22/9, Mạnh dùng dao đâm Trung úy Đỗ Văn Tú, Công an thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, khi cán bộ công an này xuống hiện trường giải quyết tin báo về một vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Sau 14 giờ gây án, Mạnh bị bắt khi đang lẩn trốn tại tỉnh Ninh Bình.

Do vết thương quá nặng, Trung úy Đỗ Văn Tú đã không qua khỏi. Ghi nhận sự hy sinh trong khi làm nhiệm vụ của Trung úy Đỗ Văn Tú, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Trung úy lên Thượng úy đối với Trung úy Đỗ Văn Tú.

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cũng quyết định truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho Trung úy Đỗ Văn Tú.